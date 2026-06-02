O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu a pré-candidatura a deputada federal da primeira-dama de Franca, Cynthia Milhim (MDB), durante almoço oferecido pela Associação Comercial e Industrial de Franca (Acif) na última quinta-feira, 28. A manifestação ocorreu no encerramento da passagem do chefe do Executivo estadual pela cidade, dentro da agenda da Caravana 3D, e foi registrada em vídeo.
Ao se dirigir à primeira-dama, Tarcísio elogiou seu trabalho social e defendeu maior presença feminina e regional na Câmara dos Deputados. “A gente precisa de mais representação feminina na política”, afirmou. Para o governador, a região precisa estar mais bem representada “na nossa Câmara dos Deputados”, de modo que o Congresso destine “cada vez mais recursos”. Ele disse ainda ver “com excelentes olhos” a jornada e a coragem da pré-candidata, e afirmou acreditar que ela “vai fazer a diferença”.
Cynthia Milhim agradeceu o gesto e destacou a importância de ampliar a captação de recursos federais. Segundo ela, os investimentos não podem “ficar só na conta do Estado”: é preciso que venham “lá de Brasília também”, para “ajudar a construir o país que a gente quer”. A pré-candidata agradeceu ao governador “por tudo que você representa pela nossa cidade” e afirmou que ele tem, em Franca, “grandes amigos”.
A demonstração de apoio fechou uma agenda marcada por anúncios de investimento. Na passagem pela região, o Estado anunciou mais de R$ 500 milhões em aportes, dos quais cerca de R$ 300 milhões em saneamento básico. O governador participou também da inauguração do Hospital Regional Três Colinas “Dom Diógenes Silva Matthes”, equipamento de média e alta complexidade que recebeu aproximadamente R$ 186 milhões em investimentos e promete colocar fim ao drama da falta de leitos de internação na cidade. No mesmo encontro com o empresariado, Tarcísio confirmou a manutenção dos escritórios regionais da Jucesp em parceria com as associações comerciais.
Tarcísio também exaltou a economia local. Classificou Franca como “cidade maravilhosa” e descreveu uma região “próspera” no agronegócio, no café e na indústria calçadista. Lembrou ainda que o município “tem o melhor basquete do Brasil” e concluiu que Franca “merece ser muito bem representada em Brasília”, antes de dirigir novo cumprimento à pré-candidata.
Cynthia Milhim deixou a presidência do Fundo Social de Solidariedade (Fussol) para cumprir o prazo de desincompatibilização exigido a quem disputa cargo eletivo. Mulher do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), ela é apontada pelo diretório municipal do partido como nome à Câmara dos Deputados nas eleições gerais de 4 de outubro de 2026, cujas candidaturas serão homologadas pelas convenções partidárias em agosto.
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