O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu a pré-candidatura a deputada federal da primeira-dama de Franca, Cynthia Milhim (MDB), durante almoço oferecido pela Associação Comercial e Industrial de Franca (Acif) na última quinta-feira, 28. A manifestação ocorreu no encerramento da passagem do chefe do Executivo estadual pela cidade, dentro da agenda da Caravana 3D, e foi registrada em vídeo.

Ao se dirigir à primeira-dama, Tarcísio elogiou seu trabalho social e defendeu maior presença feminina e regional na Câmara dos Deputados. “A gente precisa de mais representação feminina na política”, afirmou. Para o governador, a região precisa estar mais bem representada “na nossa Câmara dos Deputados”, de modo que o Congresso destine “cada vez mais recursos”. Ele disse ainda ver “com excelentes olhos” a jornada e a coragem da pré-candidata, e afirmou acreditar que ela “vai fazer a diferença”.

Cynthia Milhim agradeceu o gesto e destacou a importância de ampliar a captação de recursos federais. Segundo ela, os investimentos não podem “ficar só na conta do Estado”: é preciso que venham “lá de Brasília também”, para “ajudar a construir o país que a gente quer”. A pré-candidata agradeceu ao governador “por tudo que você representa pela nossa cidade” e afirmou que ele tem, em Franca, “grandes amigos”.