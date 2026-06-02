A torcida do Sesi Franca Basquete levou às arquibancadas um pedido público pela permanência do ala-pivô Lucas Dias e do ala-armador Georginho durante a primeira partida das finais do NBB (Novo Basquete Brasil) contra o Pinheiros, no último domingo, 31. A manifestação ocorreu após rumores de bastidores apontarem o interesse do Mogi Basquete nos dois destaques da equipe francana.
Com o fim da temporada se aproximando e os contratos dos atletas entrando na reta final, as especulações sobre o mercado de transferências já movimentam os bastidores do basquete nacional. Em Franca, a reação veio das arquibancadas.
Durante o primeiro jogo da decisão do NBB, torcedores exibiram uma faixa com fotos dos jogadores e as mensagens “#FicaLucasDias” e “#FicaGeorginho”, demonstrando apoio à permanência da dupla no elenco para a temporada 2026/2027.
Clube evita comentar negociações
Procurada pela reportagem, a diretoria do Sesi Franca informou que só tratará da formação do elenco após o encerramento da temporada.
“O Sesi Franca Basquete está focado na disputa das finais do NBB. Após o término da atual temporada, se iniciará a divulgação oficial do elenco para a temporada 2026/2027”, informou o clube em nota nesta terça-feira, 2.
Já o Mogi Basquete confirmou que está em fase de planejamento para a próxima temporada, mas não revelou nomes de atletas com quem mantém conversas.
“O Mogi Basquete está em processo de planejamento e conversa com diversos atletas para a próxima temporada, mas, neste momento, não há nenhuma definição ou anúncio oficial em relação a nomes específicos”, informou a assessoria da equipe.
Mobilização da torcida
Geasi de Almeida, um dos líderes da torcida organizada Capital do Basquete, afirmou que publicações em grupos de WhatsApp e perfis ligados à modalidade ajudaram a espalhar os rumores sobre as possíveis negociações.
“Essa notícia caiu como uma bomba. Vários outros torcedores começaram a comentar se aquilo ali seria verdade ou não, e a gente ficou apreensivo porque tanto o Georginho quanto o Lucas Dias são ídolos aqui na cidade”, disse.
Segundo ele, a faixa teve como objetivo demonstrar o carinho da torcida e reforçar o desejo de que os atletas permaneçam em Franca. “A iniciativa de fazer essa faixa foi para que o Georginho e o Lucas vissem o pedido da torcida para que os dois continuem no elenco. Para eles saberem que a torcida aqui é apaixonada, que respeita e faz questão de que eles estejam no elenco na próxima temporada”, afirmou.
O Sesi Franca disputa as finais do NBB 2025/2026 contra o Pinheiros e segue na busca por mais um título nacional.
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