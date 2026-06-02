A torcida do Sesi Franca Basquete levou às arquibancadas um pedido público pela permanência do ala-pivô Lucas Dias e do ala-armador Georginho durante a primeira partida das finais do NBB (Novo Basquete Brasil) contra o Pinheiros, no último domingo, 31. A manifestação ocorreu após rumores de bastidores apontarem o interesse do Mogi Basquete nos dois destaques da equipe francana.

Com o fim da temporada se aproximando e os contratos dos atletas entrando na reta final, as especulações sobre o mercado de transferências já movimentam os bastidores do basquete nacional. Em Franca, a reação veio das arquibancadas.

Durante o primeiro jogo da decisão do NBB, torcedores exibiram uma faixa com fotos dos jogadores e as mensagens “#FicaLucasDias” e “#FicaGeorginho”, demonstrando apoio à permanência da dupla no elenco para a temporada 2026/2027.

Clube evita comentar negociações