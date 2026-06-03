Uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante na tarde desta terça-feira, 2, na Vila Gosuen, em Franca, suspeita de atuar no abastecimento de pontos de tráfico de drogas na cidade.
Segundo a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), a mulher era investigada por fornecer entorpecentes para diversas "biqueiras", principalmente na região da Vila Gosuen, conhecida como "Puxa-Faca".
De acordo com a polícia, a suspeita morava em uma pensão localizada na rua Voluntários da Franca, no bairro Estação, região central do município.
Abordagem ocorreu durante deslocamento
A prisão aconteceu no momento em que a mulher deixava o local utilizando um carro de aplicativo.
Durante a abordagem, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas escondida dentro de uma mochila infantil.
Conforme as investigações, os entorpecentes seriam destinados ao abastecimento de pontos de venda de drogas na cidade.
Prisão em flagrante
Após a apreensão, a suspeita foi conduzida à sede da Dise, onde teve a prisão em flagrante ratificada pela autoridade policial.
Ela permaneceu à disposição da Justiça.
A Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar possíveis conexões da suspeita com outros envolvidos no tráfico de drogas em Franca.
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