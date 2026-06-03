Uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante na tarde desta terça-feira, 2, na Vila Gosuen, em Franca, suspeita de atuar no abastecimento de pontos de tráfico de drogas na cidade.

Segundo a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), a mulher era investigada por fornecer entorpecentes para diversas "biqueiras", principalmente na região da Vila Gosuen, conhecida como "Puxa-Faca".

De acordo com a polícia, a suspeita morava em uma pensão localizada na rua Voluntários da Franca, no bairro Estação, região central do município.