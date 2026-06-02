Motoristas que pretendem viajar durante o feriado prolongado de Corpus Christi devem encontrar movimento intenso nas rodovias da região de Franca. Segundo estimativa divulgada pela Arteris ViaPaulista nesta terça-feira, 2, cerca de 169 mil veículos devem circular pela rodovia Cândido Portinari (SP-334) entre quarta-feira, 3, e segunda-feira, 8.
A projeção integra a expectativa de 782 mil veículos nas rodovias administradas pela concessionária durante o período. O volume representa um aumento de aproximadamente 8% em relação aos dias normais.
A Cândido Portinari é a principal ligação entre Franca e municípios como Restinga, Batatais e Brodowski. A concessionária prevê que o fluxo comece a se intensificar já na tarde de quarta-feira, a partir das 17h, horário em que muitos motoristas devem iniciar suas viagens.
Na quinta-feira, 4, o tráfego também deve ser elevado, especialmente a partir das 10h.
Fluxo nas principais rodovias
Além da Cândido Portinari, a rodovia Anhanguera (SP-330), entre Ribeirão Preto e Santa Rita do Passa Quatro, deve registrar o maior movimento da malha administrada pela concessionária, com previsão de 338 mil veículos.
Já a rodovia SP-255, que passa por cidades como Araraquara, Jaú e Barra Bonita, deve receber aproximadamente 248 mil veículos durante o período.
Operação reforçada
Para atender ao aumento da demanda, a Arteris ViaPaulista informou que reforçará o monitoramento das rodovias com cerca de 300 câmeras, algumas equipadas com inteligência artificial, além de equipes de inspeção distribuídas ao longo dos trechos.
A operação contará ainda com 58 viaturas de apoio, incluindo ambulâncias, guinchos leves e pesados e veículos de inspeção de tráfego.
Orientações aos motoristas
A concessionária recomenda que os motoristas realizem a revisão dos veículos antes de viajar, respeitem os limites de velocidade e, sempre que possível, evitem os horários de maior movimento.
Informações sobre as condições de tráfego podem ser obtidas pelo telefone 0800 001 1255 ou por meio do chatbot da concessionária.
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