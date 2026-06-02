Motoristas que pretendem viajar durante o feriado prolongado de Corpus Christi devem encontrar movimento intenso nas rodovias da região de Franca. Segundo estimativa divulgada pela Arteris ViaPaulista nesta terça-feira, 2, cerca de 169 mil veículos devem circular pela rodovia Cândido Portinari (SP-334) entre quarta-feira, 3, e segunda-feira, 8.

A projeção integra a expectativa de 782 mil veículos nas rodovias administradas pela concessionária durante o período. O volume representa um aumento de aproximadamente 8% em relação aos dias normais.

A Cândido Portinari é a principal ligação entre Franca e municípios como Restinga, Batatais e Brodowski. A concessionária prevê que o fluxo comece a se intensificar já na tarde de quarta-feira, a partir das 17h, horário em que muitos motoristas devem iniciar suas viagens.