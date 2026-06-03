O programa Emprega Franca está com 176 vagas de emprego abertas para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais. As oportunidades foram divulgadas nessa terça-feira, 2, pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca. Há ainda seleção de zelador nesta quarta-feira, 3, das 14h às 16h.
As vagas abrangem diversas áreas de atuação, incluindo funções como coordenador de eventos, ajudante de carga e descarga de mercadorias, auxiliar administrativo, almoxarife, motorista e entregador. Há oportunidades para candidatos com ensino fundamental incompleto e ensino médio, com exigências que variam conforme o cargo.
Os interessados podem consultar as vagas disponíveis pelo site da Prefeitura ou procurar atendimento presencial no Emprega Franca, que funciona em prédio anexo à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari.
Para participar dos processos de recrutamento, é necessário apresentar documentos pessoais e currículo impresso ou em formato PDF. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3706-6525, pelo WhatsApp (16) 99601-0848 ou pelo e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br.
Seleção para zelador
Nesta quarta-feira, 3, o Emprega Franca também realizará um processo seletivo presencial para preenchimento de uma vaga de zelador.
Os candidatos devem possuir ensino médio completo e experiência na função. Entre as atribuições do cargo estão a inspeção e conservação de pátios e corredores, a identificação de necessidades de reparos e manutenção, além do recebimento de encomendas da empresa.
Os interessados deverão comparecer ao Emprega Franca entre 14h e 16h, levando documentos pessoais e currículo impresso ou em PDF.
Dia de Oportunidade
Além das vagas disponíveis no Emprega Franca, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento promoverá na próxima terça-feira, dia 9, mais uma edição do Dia de Oportunidade.
O evento será realizado das 9h às 13h no Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca) e contará com processos seletivos conduzidos diretamente por empresas da cidade. Os candidatos deverão comparecer munidos de currículo e documentos pessoais.
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