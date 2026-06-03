O programa Emprega Franca está com 176 vagas de emprego abertas para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais. As oportunidades foram divulgadas nessa terça-feira, 2, pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento de Franca. Há ainda seleção de zelador nesta quarta-feira, 3, das 14h às 16h.

As vagas abrangem diversas áreas de atuação, incluindo funções como coordenador de eventos, ajudante de carga e descarga de mercadorias, auxiliar administrativo, almoxarife, motorista e entregador. Há oportunidades para candidatos com ensino fundamental incompleto e ensino médio, com exigências que variam conforme o cargo.

Os interessados podem consultar as vagas disponíveis pelo site da Prefeitura ou procurar atendimento presencial no Emprega Franca, que funciona em prédio anexo à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari.