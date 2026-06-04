A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) abriu inscrições para um processo seletivo simplificado destinado à formação de cadastro de reserva de professores para o Ensino Fundamental e Ensino Médio. Os aprovados poderão atuar em escolas estaduais de período parcial ou integral a partir do ano letivo de 2027. As inscrições seguem até 18 de junho e devem ser feitas pelo site da FGV (Fundação Getulio Vargas), mediante pagamento de taxa de R$ 60.
O processo contempla oportunidades para docentes dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, além do Ensino Médio. Para os anos iniciais, podem se candidatar profissionais com formação em Pedagogia, curso normal superior, habilitação específica para o magistério, licenciatura em Educação do Campo ou programa especial de formação pedagógica superior.
Já para lecionar nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, é exigido diploma de licenciatura plena na disciplina correspondente à área de atuação.
No ato da inscrição, os candidatos deverão escolher uma das 91 UREs (Unidades Regionais de Ensino) para classificação. O local de realização das provas, porém, poderá ser diferente, conforme a preferência indicada pelo participante.
Três etapas de seleção
O processo seletivo será composto por prova objetiva, prova prática e avaliação de títulos.
A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório, com 40 questões de múltipla escolha. Destas, 10 abordarão conhecimentos gerais e didático-pedagógicos, enquanto as outras 30 serão voltadas aos conhecimentos específicos da área escolhida. Para avançar às etapas seguintes, o candidato deverá acertar pelo menos oito questões.
As avaliações serão aplicadas em dois períodos: pela manhã, das 9h às 12h, e à tarde, das 15h às 18h, de acordo com o componente curricular ou ciclo de ensino selecionado.
A segunda fase consistirá na apresentação de uma videoaula com duração entre cinco e sete minutos. A atividade valerá até 30 pontos e avaliará competências como clareza na exposição, organização do conteúdo, uso de exemplos e capacidade de antecipar dúvidas dos estudantes. Quem não enviar o vídeo ou obtiver nota zero será eliminado.
Por fim, haverá avaliação de títulos, de caráter classificatório. Serão aceitos apenas cursos de pós-graduação stricto sensu — mestrado e doutorado — concluídos e reconhecidos, desde que relacionados à área da educação ou à disciplina escolhida pelo candidato. A pontuação máxima será de 10 pontos.
Escolas integrais e parciais
Os aprovados poderão atuar tanto em escolas de tempo parcial, com carga horária mínima de 25 horas semanais, quanto em unidades do PEI (Programa Escola Integral), que exige dedicação exclusiva de 40 horas por semana.
Para a jornada de 40 horas semanais, o subsídio será de R$ 5.565. Nos casos de carga horária reduzida, a remuneração será proporcional.
O edital completo, com o conteúdo programático e a bibliografia das provas, está disponível para consulta dos candidatos.
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