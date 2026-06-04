A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) abriu inscrições para um processo seletivo simplificado destinado à formação de cadastro de reserva de professores para o Ensino Fundamental e Ensino Médio. Os aprovados poderão atuar em escolas estaduais de período parcial ou integral a partir do ano letivo de 2027. As inscrições seguem até 18 de junho e devem ser feitas pelo site da FGV (Fundação Getulio Vargas), mediante pagamento de taxa de R$ 60.

O processo contempla oportunidades para docentes dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, além do Ensino Médio. Para os anos iniciais, podem se candidatar profissionais com formação em Pedagogia, curso normal superior, habilitação específica para o magistério, licenciatura em Educação do Campo ou programa especial de formação pedagógica superior.

Já para lecionar nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, é exigido diploma de licenciatura plena na disciplina correspondente à área de atuação.