O feriado de Corpus Christi vai alterar o funcionamento do comércio e dos serviços públicos em Franca. Nesta quinta-feira, 4, as lojas estarão fechadas, conforme calendário divulgado pela Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca). Já as repartições públicas municipais terão o atendimento suspenso na quinta e na sexta-feira, 5.
Com isso, os serviços administrativos da Prefeitura encerram o expediente nesta quarta-feira, 3, e retomam o atendimento normalmente na segunda-feira, 8. O comércio também volta a funcionar após o feriado prolongado.
Serviços essenciais serão mantidos
Apesar da suspensão do atendimento nas repartições públicas, os serviços considerados essenciais seguirão funcionando normalmente.
Permanecem em operação os Prontos-socorros Adulto e Infantil, as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) dos Jardins Aeroporto e Anita, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps AD Renascer e Caps Florescer).
A Guarda Civil Municipal e o Abrigo Provisório também atuarão em esquema de plantão durante todo o período.
Coleta de lixo funciona normalmente
Segundo a Prefeitura, tanto a coleta de lixo comum quanto a coleta seletiva serão realizadas normalmente durante o feriado e o ponto facultativo.
Os moradores podem consultar dias e horários do serviço em seus bairros por meio do site da coleta municipal.
Parques e Zoobotânico estarão abertos
Quem pretende aproveitar o feriado para atividades ao ar livre encontrará os parques municipais abertos.
O Parque Caxambu, o Complexo Poliesportivo, o Parque de Exposições "Fernando Costa" e o Parque dos Trabalhadores funcionarão das 6h às 20h na quinta-feira e no domingo. Na sexta-feira e no sábado, o horário será estendido até as 21h.
Já o Jardim Zoobotânico abrirá todos os dias do feriadão, das 7h30 às 17h.
Comércio terá horário especial para o Dia dos Namorados
Na semana seguinte, o comércio de Franca terá horário ampliado em razão do Dia dos Namorados.
Na véspera da data, em 11 de junho, as lojas funcionarão das 9h às 22h. Já no dia 12, o atendimento será das 9h às 18h, conforme programação divulgada pela Acif.
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