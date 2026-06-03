O feriado de Corpus Christi vai alterar o funcionamento do comércio e dos serviços públicos em Franca. Nesta quinta-feira, 4, as lojas estarão fechadas, conforme calendário divulgado pela Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca). Já as repartições públicas municipais terão o atendimento suspenso na quinta e na sexta-feira, 5.

Com isso, os serviços administrativos da Prefeitura encerram o expediente nesta quarta-feira, 3, e retomam o atendimento normalmente na segunda-feira, 8. O comércio também volta a funcionar após o feriado prolongado.

Serviços essenciais serão mantidos

Apesar da suspensão do atendimento nas repartições públicas, os serviços considerados essenciais seguirão funcionando normalmente.