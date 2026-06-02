Um homem de 22 anos foi detido na tarde dessa segunda-feira, 1º, em Jaboticabal, a cerca de 150 km de Franca, após ser flagrado filmando uma vizinha enquanto ela tomava banho dentro do próprio apartamento. O caso ocorreu em um condomínio residencial no bairro Jardim Nova Aparecida e foi registrado como crime de registro não autorizado da intimidade sexual.

Segundo as informações apuradas, o suspeito, que mora no mesmo condomínio da vítima, foi visto por uma testemunha parado embaixo da janela do banheiro de um apartamento térreo.

Imagens registradas pelo morador mostram o momento em que o homem caminha pelo pátio do condomínio, para sob a janela e utiliza o celular para filmar a mulher, que estava no banho e não percebeu a ação.

Vizinho alertou a vítima