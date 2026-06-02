02 de junho de 2026
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INTIMIDADE VIOLADA

Vizinho é detido após filmar veterinária no banho em condomínio

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Homem flagrado com celular em janela, enquanto vizinha toma banho
Homem flagrado com celular em janela, enquanto vizinha toma banho

Um homem de 22 anos foi detido na tarde dessa segunda-feira, 1º, em Jaboticabal, a cerca de 150 km de Franca, após ser flagrado filmando uma vizinha enquanto ela tomava banho dentro do próprio apartamento. O caso ocorreu em um condomínio residencial no bairro Jardim Nova Aparecida e foi registrado como crime de registro não autorizado da intimidade sexual.

Segundo as informações apuradas, o suspeito, que mora no mesmo condomínio da vítima, foi visto por uma testemunha parado embaixo da janela do banheiro de um apartamento térreo.

Imagens registradas pelo morador mostram o momento em que o homem caminha pelo pátio do condomínio, para sob a janela e utiliza o celular para filmar a mulher, que estava no banho e não percebeu a ação.

Vizinho alertou a vítima

Ao presenciar a situação, um morador foi até o apartamento e avisou a vítima sobre o que estava acontecendo.

Após ser informada, a mulher solicitou à administração do condomínio as imagens das câmeras de segurança para auxiliar na identificação do suspeito e na apuração dos fatos.

A Polícia Militar foi acionada e localizou o homem, que foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil em Ribeirão Preto.

Celular foi apreendido

Durante a ocorrência, o celular utilizado pelo suspeito foi apreendido para perícia.

A Polícia Civil irá investigar se o homem já monitorava a vítima anteriormente e se existem outros registros semelhantes armazenados no aparelho.

O caso foi registrado como crime de registro não autorizado da intimidade sexual, previsto no Código Penal.

Vítima pediu medida protetiva

A vítima, uma médica veterinária, informou às autoridades que mantinha apenas uma relação cordial com o vizinho.

Ela também solicitou à Justiça a concessão de medida protetiva.

As investigações seguem em andamento.

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