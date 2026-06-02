Um homem de 22 anos foi detido na tarde dessa segunda-feira, 1º, em Jaboticabal, a cerca de 150 km de Franca, após ser flagrado filmando uma vizinha enquanto ela tomava banho dentro do próprio apartamento. O caso ocorreu em um condomínio residencial no bairro Jardim Nova Aparecida e foi registrado como crime de registro não autorizado da intimidade sexual.
Segundo as informações apuradas, o suspeito, que mora no mesmo condomínio da vítima, foi visto por uma testemunha parado embaixo da janela do banheiro de um apartamento térreo.
Imagens registradas pelo morador mostram o momento em que o homem caminha pelo pátio do condomínio, para sob a janela e utiliza o celular para filmar a mulher, que estava no banho e não percebeu a ação.
Vizinho alertou a vítima
Ao presenciar a situação, um morador foi até o apartamento e avisou a vítima sobre o que estava acontecendo.
Após ser informada, a mulher solicitou à administração do condomínio as imagens das câmeras de segurança para auxiliar na identificação do suspeito e na apuração dos fatos.
A Polícia Militar foi acionada e localizou o homem, que foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil em Ribeirão Preto.
Celular foi apreendido
Durante a ocorrência, o celular utilizado pelo suspeito foi apreendido para perícia.
A Polícia Civil irá investigar se o homem já monitorava a vítima anteriormente e se existem outros registros semelhantes armazenados no aparelho.
O caso foi registrado como crime de registro não autorizado da intimidade sexual, previsto no Código Penal.
Vítima pediu medida protetiva
A vítima, uma médica veterinária, informou às autoridades que mantinha apenas uma relação cordial com o vizinho.
Ela também solicitou à Justiça a concessão de medida protetiva.
As investigações seguem em andamento.
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