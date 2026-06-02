A 13ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Franca divulgou nesta terça-feira, 2, uma nota de repúdio ao incêndio criminoso registrado contra o escritório MVB Advogados, localizado no Jardim Piratininga. O ataque ocorreu na madrugada de segunda-feira, 1º, e mobilizou a advocacia local, que cobra a identificação e punição dos responsáveis.

Em nota oficial, a OAB Franca condenou o atentado e destacou que qualquer ato de violência, intimidação ou ameaça contra advogados representa uma agressão não apenas aos profissionais envolvidos, mas também ao exercício da Justiça.

"A advocacia exerce função essencial à administração da Justiça, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, sendo indispensável à defesa dos direitos, garantias e liberdades dos cidadãos. Qualquer ato que atente contra a integridade física, moral ou profissional da advocacia representa não apenas uma agressão individual, mas também uma afronta ao Estado Democrático de Direito e às prerrogativas da classe", afirmou a entidade.