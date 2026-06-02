A 13ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Franca divulgou nesta terça-feira, 2, uma nota de repúdio ao incêndio criminoso registrado contra o escritório MVB Advogados, localizado no Jardim Piratininga. O ataque ocorreu na madrugada de segunda-feira, 1º, e mobilizou a advocacia local, que cobra a identificação e punição dos responsáveis.
Em nota oficial, a OAB Franca condenou o atentado e destacou que qualquer ato de violência, intimidação ou ameaça contra advogados representa uma agressão não apenas aos profissionais envolvidos, mas também ao exercício da Justiça.
"A advocacia exerce função essencial à administração da Justiça, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, sendo indispensável à defesa dos direitos, garantias e liberdades dos cidadãos. Qualquer ato que atente contra a integridade física, moral ou profissional da advocacia representa não apenas uma agressão individual, mas também uma afronta ao Estado Democrático de Direito e às prerrogativas da classe", afirmou a entidade.
A subseção informou ainda que acompanha o caso e presta apoio institucional aos profissionais atingidos.
"Diante do pedido de providências apresentado à OAB Franca, a Presidência da Subseção já está adotando as medidas institucionais cabíveis para acompanhamento do caso, prestando apoio aos profissionais envolvidos e promovendo a defesa intransigente de suas prerrogativas", destacou.
Ao final do comunicado, a entidade manifestou solidariedade aos advogados do escritório e declarou confiança na apuração dos fatos pelas autoridades competentes.
Advogados manifestam apoio
A presidente da OAB Franca, Luiza Gomes Gouvêa, também se pronunciou sobre o caso nas redes sociais. "A OAB Franca repudia todo e qualquer ato de violência contra a advocacia e acompanhará as investigações em busca dos culpados e suas respectivas punições", escreveu.
O vice-presidente da subseção, Denílson Carvalho, reforçou a posição da entidade. "Um ataque covarde a qualquer advogado é um ataque a toda advocacia. A OAB Franca não descansará até que os culpados sejam punidos", publicou.
O advogado Marcio Cunha também prestou solidariedade aos profissionais atingidos. "Absurdo. Minha solidariedade a todos os colegas advogados do MVB Advogados", afirmou.
Já o conselheiro seccional da OAB São Paulo, Chiachiri Neto, informou que a entidade estadual acompanhará as investigações. "A OAB São Paulo já foi acionada e acompanhará todos os atos do processo junto com o Ministério Público, para que esses criminosos sejam severamente punidos. Esses atos não intimidarão a advocacia francana e não intimidarão a advocacia bandeirante", declarou.
Câmeras registraram ação criminosa
O atentado foi registrado por câmeras de segurança instaladas nas proximidades do escritório.
As imagens mostram dois ocupantes chegando ao local em um veículo. Um deles desce carregando um galão, despeja um líquido inflamável sobre a fachada de madeira do imóvel e, em seguida, ateia fogo.
Após a ação, o suspeito retorna ao veículo, que o aguardava em uma rua lateral, e ambos deixam o local.
As chamas atingiram parte da fachada do escritório, mas não se espalharam devido ao tratamento aplicado ao material utilizado na estrutura. No momento do ataque, não havia funcionários no imóvel.
Investigação está em andamento
O caso é investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, sob comando do delegado Márcio Murari.
Segundo o delegado, suspeitos já foram identificados e as investigações seguem em andamento para esclarecer a motivação do crime e responsabilizar os envolvidos.
A OAB Franca indicou seu vice-presidente, Denílson Carvalho, para acompanhar as investigações junto à Polícia Civil.
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