O Sesi Franca volta à quadra na noite desta terça-feira, 2, às 20h, para enfrentar o Pinheiros pelo segundo jogo da final do NBB (Novo Basquete Brasil). A partida será disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Após vencer o primeiro confronto da série melhor de cinco por 82 a 73, em Franca, a equipe comandada por Helinho Garcia busca ampliar a vantagem e ficar mais próxima do quinto título consecutivo da principal competição do basquete nacional.

Os dois próximos jogos da decisão serão disputados na capital paulista. O terceiro duelo está marcado para quinta-feira, 4, às 17h, também no Ibirapuera.