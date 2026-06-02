O Sesi Franca volta à quadra na noite desta terça-feira, 2, às 20h, para enfrentar o Pinheiros pelo segundo jogo da final do NBB (Novo Basquete Brasil). A partida será disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.
Após vencer o primeiro confronto da série melhor de cinco por 82 a 73, em Franca, a equipe comandada por Helinho Garcia busca ampliar a vantagem e ficar mais próxima do quinto título consecutivo da principal competição do basquete nacional.
Os dois próximos jogos da decisão serão disputados na capital paulista. O terceiro duelo está marcado para quinta-feira, 4, às 17h, também no Ibirapuera.
Helinho destaca intensidade como fator decisivo
O elenco francano viajou completo para São Paulo e realizou treinamentos no palco da partida.
Para o técnico Helinho Garcia, a decisão exige atenção máxima aos detalhes e manutenção da intensidade apresentada ao longo da temporada.
"A expectativa é de um grande jogo. Que a gente possa jogar com toda intensidade que estamos colocando ao longo de todo o campeonato e desses playoffs, para dar o segundo passo conquistando a segunda vitória", afirmou o treinador após atividade realizada no Ibirapuera.
Nacho vê equipe preparada
O armador argentino Nacho Laterza também destacou a preparação do grupo para a sequência da final.
Segundo o jogador, os treinamentos realizados em São Paulo foram importantes para a adaptação ao ginásio e para os ajustes da equipe.
"Fizemos um trabalho muito bom ontem e hoje pela manhã. Estamos concentrados, preparados para um grande jogo", disse.
Penta em jogo
Caso a série não seja definida nos próximos confrontos, os jogos quatro e cinco serão disputados em Franca, nos dias 7 e 9.
O Sesi Franca busca o pentacampeonato consecutivo do NBB e o 15º título brasileiro de sua história. Já o Pinheiros tenta conquistar pela primeira vez a principal competição do basquete nacional.
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