A Prefeitura de Franca iniciou na segunda-feira, 1º de junho, as obras de asfaltamento da avenida Geraldo Teodoro Martins, localizada entre os bairros Jardim Barão e Vila Tótoli. Os trabalhos começaram com a limpeza da área e a mobilização de máquinas e equipamentos para a execução do projeto, nas proximidades do NGA (Núcleo de Gestão Assistencial).

O trecho contemplado possui mais de 400 metros de extensão e receberá pavimentação completa, além da implantação de infraestrutura de drenagem. Estão previstas a instalação de galerias pluviais, caixas de passagem e bocas de lobo para captação e escoamento das águas da chuva.

Segundo a Prefeitura, a previsão é que a obra seja concluída em quatro meses.