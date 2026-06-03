A Prefeitura de Franca iniciou na segunda-feira, 1º de junho, as obras de asfaltamento da avenida Geraldo Teodoro Martins, localizada entre os bairros Jardim Barão e Vila Tótoli. Os trabalhos começaram com a limpeza da área e a mobilização de máquinas e equipamentos para a execução do projeto, nas proximidades do NGA (Núcleo de Gestão Assistencial).
O trecho contemplado possui mais de 400 metros de extensão e receberá pavimentação completa, além da implantação de infraestrutura de drenagem. Estão previstas a instalação de galerias pluviais, caixas de passagem e bocas de lobo para captação e escoamento das águas da chuva.
Segundo a Prefeitura, a previsão é que a obra seja concluída em quatro meses.
Intervenções e impacto no trânsito
As intervenções serão realizadas entre a rua Miguel Sobrinho e a cabeceira da avenida, no cruzamento das ruas Flora Sandoval e Ettore Foroni, no Jardim Barão.
De acordo com o superintendente de Obras da Secretaria de Infraestrutura, Hugo Chereghini Filho, os impactos no trânsito deverão ser reduzidos durante a execução dos serviços, já que o trecho atualmente registra baixo fluxo de veículos.
Investimento de R$ 1,6 milhão
Na última semana, a Prefeitura publicou no Diário Oficial do Município o edital do PCM (Plano Municipal de Contribuição de Melhorias), contendo os estudos sobre a valorização dos imóveis beneficiados pela obra e o memorial descritivo das etapas previstas para a execução dos serviços.
O investimento estimado é de R$ 1,6 milhão, valor que será dividido entre os beneficiários do Plano de Contribuição de Melhoria.
Após a conclusão, a nova ligação viária deverá facilitar o acesso entre a avenida Hélio Palermo e os bairros Jardim Barão, Vila Tótoli, Santa Adélia e Parque Moema, ampliando a mobilidade urbana na região.
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