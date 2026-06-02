Um homem procurado pela Justiça, com oito mandados de prisão em aberto e penas que somam mais de 29 anos de reclusão, foi preso nesta segunda-feira, 1º, em Franca. Segundo as investigações, ele vivia na cidade utilizando a identidade do próprio irmão para ocultar seu paradeiro e evitar o cumprimento das condenações.
O suspeito foi localizado em um lava-jato na Vila Industrial, onde trabalhava sem revelar seu nome verdadeiro ao proprietário do estabelecimento.
De acordo com a polícia, o homem estava em Franca havia cerca de dois anos. A suspeita é de que ele tenha se mudado para a cidade com o objetivo de se esconder das autoridades.
Crimes foram cometidos em outras cidades
As investigações apontam que os crimes atribuídos ao foragido foram praticados nas cidades de Marília e Assis, no interior de São Paulo.
Contra ele havia condenações por crimes como roubo, furto e tráfico de drogas, que resultaram na expedição de oito mandados de prisão.
Após trabalho de inteligência e levantamento de informações, os policiais conseguiram identificar o suspeito, mesmo utilizando documentos em nome do irmão.
Suspeito admitiu identidade verdadeira
No momento da abordagem, o homem acabou confirmando sua verdadeira identidade aos policiais.
Após a prisão, ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento das determinações judiciais.
A polícia não informou há quanto tempo os mandados estavam em aberto.
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