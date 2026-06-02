Um homem procurado pela Justiça, com oito mandados de prisão em aberto e penas que somam mais de 29 anos de reclusão, foi preso nesta segunda-feira, 1º, em Franca. Segundo as investigações, ele vivia na cidade utilizando a identidade do próprio irmão para ocultar seu paradeiro e evitar o cumprimento das condenações.

O suspeito foi localizado em um lava-jato na Vila Industrial, onde trabalhava sem revelar seu nome verdadeiro ao proprietário do estabelecimento.

De acordo com a polícia, o homem estava em Franca havia cerca de dois anos. A suspeita é de que ele tenha se mudado para a cidade com o objetivo de se esconder das autoridades.