03 de junho de 2026
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TRÂNSITO

Ruas do Jardim Veneza têm sentidos alterados para obras

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Ruas do bairros passaram por alterações desde a terça-feira, 2
Ruas do bairros passaram por alterações desde a terça-feira, 2

Motoristas que circulam pelo Jardim Veneza devem ficar atentos. A Secretaria de Segurança de Franca implantou, nessa terça-feira, 2, mudanças no trânsito de duas ruas do bairro com o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança viária, durante o período de obras de drenagem urbana na região.

A principal alteração é na rua Joaquim Antônio de Oliveira, que passou a ter sentido único em toda a sua extensão. Com a mudança, os veículos deverão seguir da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso em direção à rua Lázaro de Araújo.

Já a rua José Marques Caram terá o sentido de circulação invertido. Os motoristas passarão a trafegar da rua Lázaro de Araújo em direção à avenida Dr. Ismael Alonso Y Alonso.

Segundo a Secretaria de Segurança, as mudanças têm caráter temporário e foram definidas após estudos e análises do fluxo de veículos na região. A expectativa é proporcionar mais organização ao trânsito, além de oferecer maior segurança para motoristas e pedestres.

A orientação é para que os condutores redobrem a atenção à nova sinalização implantada nas vias durante o período de adaptação.

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