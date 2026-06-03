Motoristas que circulam pelo Jardim Veneza devem ficar atentos. A Secretaria de Segurança de Franca implantou, nessa terça-feira, 2, mudanças no trânsito de duas ruas do bairro com o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança viária, durante o período de obras de drenagem urbana na região.

A principal alteração é na rua Joaquim Antônio de Oliveira, que passou a ter sentido único em toda a sua extensão. Com a mudança, os veículos deverão seguir da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso em direção à rua Lázaro de Araújo.

Já a rua José Marques Caram terá o sentido de circulação invertido. Os motoristas passarão a trafegar da rua Lázaro de Araújo em direção à avenida Dr. Ismael Alonso Y Alonso.