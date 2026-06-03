Motoristas que circulam pelo Jardim Veneza devem ficar atentos. A Secretaria de Segurança de Franca implantou, nessa terça-feira, 2, mudanças no trânsito de duas ruas do bairro com o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança viária, durante o período de obras de drenagem urbana na região.
A principal alteração é na rua Joaquim Antônio de Oliveira, que passou a ter sentido único em toda a sua extensão. Com a mudança, os veículos deverão seguir da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso em direção à rua Lázaro de Araújo.
Já a rua José Marques Caram terá o sentido de circulação invertido. Os motoristas passarão a trafegar da rua Lázaro de Araújo em direção à avenida Dr. Ismael Alonso Y Alonso.
Segundo a Secretaria de Segurança, as mudanças têm caráter temporário e foram definidas após estudos e análises do fluxo de veículos na região. A expectativa é proporcionar mais organização ao trânsito, além de oferecer maior segurança para motoristas e pedestres.
A orientação é para que os condutores redobrem a atenção à nova sinalização implantada nas vias durante o período de adaptação.
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