A Prefeitura de Franca está com inscrições abertas para 55 vagas gratuitas no curso "Processos Ágeis com Inteligência Artificial", oferecido por meio do programa Caminho para o Emprego, da Escola Profissionalizante, em parceria com o ACT.

As vagas estão distribuídas em duas turmas e as inscrições devem ser feitas presencialmente na Escola Profissionalizante, localizada na rua Dr. Júlio Cardoso, 1948, no Centro. Os interessados precisam apresentar documentos pessoais e comprovante de residência atualizado. No ato da inscrição será realizada uma avaliação de conhecimentos básicos.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.