A Prefeitura de Franca está com inscrições abertas para 55 vagas gratuitas no curso "Processos Ágeis com Inteligência Artificial", oferecido por meio do programa Caminho para o Emprego, da Escola Profissionalizante, em parceria com o ACT.
As vagas estão distribuídas em duas turmas e as inscrições devem ser feitas presencialmente na Escola Profissionalizante, localizada na rua Dr. Júlio Cardoso, 1948, no Centro. Os interessados precisam apresentar documentos pessoais e comprovante de residência atualizado. No ato da inscrição será realizada uma avaliação de conhecimentos básicos.
Para participar, é necessário ter mais de 18 anos. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Uma das turmas contará com 25 vagas e terá aulas entre os dias 8 de junho e 13 de julho, às segundas, terças e quartas-feiras, das 19h às 21h30, na Escola Municipal "Professor Antônio Sicchierolli", no Residencial Baldassari.
A segunda turma disponibiliza 30 vagas e terá aulas às quartas e quintas-feiras, de 10 de junho a 22 de julho, na Fatec de Franca, localizada na Vila Imperador.
Conteúdo do curso
Durante a capacitação, os alunos terão contato com conceitos de gestão ágil e aprenderão como a Inteligência Artificial pode ser aplicada em diferentes setores das empresas, como marketing, vendas, logística, financeiro e gestão de pessoas.
O curso também abordará a criação de prompts, desenvolvimento de agentes no ChatGPT e o uso de ferramentas digitais como Canva, Notion, Claude, Gemini, Make, Manus, Hostinger e Base44.IA, entre outras.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3706-6590.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.