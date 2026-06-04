Quem permanecer em Franca durante o feriado prolongado de Corpus Christi terá diversas opções de lazer ao ar livre. Os parques municipais estarão abertos ao público entre quinta-feira, 4 de junho, e domingo, 7, com horários ampliados em alguns dias.

O Parque Caxambu, o Complexo Poliesportivo, o Parque de Exposições "Fernando Costa" e o Parque dos Trabalhadores funcionarão das 6h às 20h na quinta-feira e no domingo. Já na sexta-feira, 5, e no sábado, 6, os espaços terão horário estendido, permanecendo abertos das 6h às 21h.

Outra alternativa para as famílias francanas é o Jardim Zoobotânico, que permanecerá aberto durante todo o feriado, das 7h30 às 17h.