Quem permanecer em Franca durante o feriado prolongado de Corpus Christi terá diversas opções de lazer ao ar livre. Os parques municipais estarão abertos ao público entre quinta-feira, 4 de junho, e domingo, 7, com horários ampliados em alguns dias.
O Parque Caxambu, o Complexo Poliesportivo, o Parque de Exposições "Fernando Costa" e o Parque dos Trabalhadores funcionarão das 6h às 20h na quinta-feira e no domingo. Já na sexta-feira, 5, e no sábado, 6, os espaços terão horário estendido, permanecendo abertos das 6h às 21h.
Outra alternativa para as famílias francanas é o Jardim Zoobotânico, que permanecerá aberto durante todo o feriado, das 7h30 às 17h.
Repartições fecham
Enquanto os espaços de lazer estarão disponíveis para a população, as repartições públicas municipais terão atendimento suspenso na quinta-feira, feriado de Corpus Christi, e na sexta-feira, ponto facultativo estabelecido pelo Decreto Municipal nº 12.234.
Os serviços administrativos encerram o expediente na quarta-feira, 3, e retomam o atendimento normalmente na segunda-feira, 8.
Os serviços considerados essenciais seguirão funcionando durante o período. Permanecem em operação os Prontos-Socorros Adulto e Infantil, as UPAs dos Jardins Aeroporto e Anita, o SAMU, os CAPS AD III e CAPS AD, além da Guarda Civil Municipal e do Abrigo Provisório em regime de plantão.
A coleta de lixo comum e a coleta seletiva também serão realizadas normalmente durante o feriado e o ponto facultativo, segundo a Prefeitura.
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