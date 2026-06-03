Instituições de educação infantil de Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais nas áreas pedagógica, administrativa e de apoio. As oportunidades incluem cargos de educador infantil, educador de apoio pedagógico, professor de inglês, auxiliar de cozinha e auxiliar de limpeza, com salários que chegam a R$ 3,1 mil, além de benefícios.

As vagas foram divulgadas por entidades do terceiro setor que atuam na área da educação infantil e seguem critérios próprios de seleção, sem vínculo com concursos públicos.

Educador de apoio pedagógico

O Centro de Educação Infantil Santa Clara - Joaquim Franco da Rocha abriu uma vaga para Educador(a) de Apoio Pedagógico.