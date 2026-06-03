Instituições de educação infantil de Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais nas áreas pedagógica, administrativa e de apoio. As oportunidades incluem cargos de educador infantil, educador de apoio pedagógico, professor de inglês, auxiliar de cozinha e auxiliar de limpeza, com salários que chegam a R$ 3,1 mil, além de benefícios.
As vagas foram divulgadas por entidades do terceiro setor que atuam na área da educação infantil e seguem critérios próprios de seleção, sem vínculo com concursos públicos.
Educador de apoio pedagógico
O Centro de Educação Infantil Santa Clara - Joaquim Franco da Rocha abriu uma vaga para Educador(a) de Apoio Pedagógico.
Podem participar candidatos com formação em Pedagogia, Curso Normal Superior ou Magistério com habilitação em Educação Infantil.
O salário é de R$ 2.610 para jornada de 44 horas semanais. A instituição também oferece vale-refeição de R$ 29,08 por dia trabalhado, vale-alimentação de R$ 215, assistência à saúde e vale-transporte.
O profissional atuará no acompanhamento de crianças com necessidades específicas, auxiliando em atividades pedagógicas, comunicação, higiene, uso de tecnologias assistivas e desenvolvimento da autonomia dos alunos.
As inscrições podem ser feitas entre os dias 2 e 8 de junho pelo e-mail: processoseletivoceisantaclara@gmail.com.
Salário de R$ 3,1 mil para educador infantil
A Instituição Espírita Joanna de Ângelis – Unidade II (CCI Joana Angélica de Jesus) também abriu seleção para Educador Infantil.
A vaga exige licenciatura em Pedagogia ou formação em Magistério voltada à educação infantil.
O salário oferecido é de R$ 3.100, além de vale-alimentação, convênio médico, seguro de vida e vale-transporte.
Os currículos devem ser enviados entre os dias 1º e 3 de junho para o e-mail joanaangelicacurriculos@gmail.com. A análise dos candidatos e o agendamento das entrevistas estão previstos para 8 de junho.
Vagas para professor de inglês e educador infantil
A Creche Frei José Luiz Igea Sainz também está com processo seletivo aberto para duas funções.
Há oportunidade para Professor(a) de Inglês, destinada a candidatos com licenciatura em Língua Inglesa ou Letras com habilitação na área, e para Educador Infantil, voltada a profissionais com formação em Pedagogia, Curso Normal Superior ou Magistério com habilitação em educação infantil.
Os interessados devem encaminhar currículo até o dia 5 de junho para o e-mail crecheigeasainz@gmail.com, informando a vaga pretendida no assunto da mensagem.
A instituição não divulgou os salários das funções.
Oportunidades na área de apoio
A Associação Educacional e Ecológica Amigos do Rio Canoas oferece três vagas para Educador(a), uma para Auxiliar de Cozinha e uma para Auxiliar de Limpeza.
Para as vagas de educador, é exigida formação em Pedagogia ou Magistério.
A remuneração inicial dos educadores é de R$ 2.344,22, com previsão de reajuste para R$ 2.500 após acordo sindical.
Já o cargo de auxiliar de cozinha oferece salário inicial de R$ 1.641,12, com previsão de reajuste para R$ 1.860.
Os benefícios incluem vale-alimentação de R$ 235, convênio médico, convênio com farmácia e vale-transporte.
Os currículos para a vaga de auxiliar de limpeza devem ser enviados entre os dias 1º e 5 de junho para o e-mail admparquedostrabalhadores@gmail.com.
Prazo termina nesta semana
As instituições orientam os candidatos a encaminhar currículo atualizado e comprovar a formação exigida para cada função.
Os interessados devem ficar atentos aos prazos, já que parte das inscrições se encerra ainda nesta semana. As oportunidades são voltadas principalmente para profissionais da educação infantil, setor que concentra a maior parte das vagas abertas.
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