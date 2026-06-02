02 de junho de 2026
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JARDIM CALIFÓRNIA

Cadeirante é atropelado ao acessar rua por rampa em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Momento do resgate do cadeirante, após acidente no Jardim Califórnia
Momento do resgate do cadeirante, após acidente no Jardim Califórnia

Um cadeirante de 46 anos ficou ferido após ser atropelado na noite desta segunda-feira, 1º, no Jardim Califórnia, em Franca. O acidente ocorreu quando a vítima utilizava uma rampa de acessibilidade para acessar a via e foi atingida por um veículo que realizava uma conversão.

Segundo informações apuradas no local, o homem seguia pela rua Alberto de Azevedo em sua cadeira de rodas e utilizava a rampa destinada a pessoas com deficiência para entrar na pista.

No mesmo momento, um motorista que trafegava pela rua Pedro Guilherme Vozz acessava a rua Alberto de Azevedo e não percebeu a presença do cadeirante, atingindo a vítima.

Vítima foi socorrida pelos bombeiros

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ainda no local do acidente.

Apesar do impacto, o homem estava consciente e conversava normalmente com a equipe de resgate. Ele sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico.

Motorista prestou assistência

De acordo com as informações registradas na ocorrência, o motorista permaneceu no local após o atropelamento.

Ele prestou auxílio à vítima e colaborou com os esclarecimentos sobre as circunstâncias do acidente.

As causas da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades.

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