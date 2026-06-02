Um cadeirante de 46 anos ficou ferido após ser atropelado na noite desta segunda-feira, 1º, no Jardim Califórnia, em Franca. O acidente ocorreu quando a vítima utilizava uma rampa de acessibilidade para acessar a via e foi atingida por um veículo que realizava uma conversão.

Segundo informações apuradas no local, o homem seguia pela rua Alberto de Azevedo em sua cadeira de rodas e utilizava a rampa destinada a pessoas com deficiência para entrar na pista.

No mesmo momento, um motorista que trafegava pela rua Pedro Guilherme Vozz acessava a rua Alberto de Azevedo e não percebeu a presença do cadeirante, atingindo a vítima.