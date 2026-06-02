Um cadeirante de 46 anos ficou ferido após ser atropelado na noite desta segunda-feira, 1º, no Jardim Califórnia, em Franca. O acidente ocorreu quando a vítima utilizava uma rampa de acessibilidade para acessar a via e foi atingida por um veículo que realizava uma conversão.
Segundo informações apuradas no local, o homem seguia pela rua Alberto de Azevedo em sua cadeira de rodas e utilizava a rampa destinada a pessoas com deficiência para entrar na pista.
No mesmo momento, um motorista que trafegava pela rua Pedro Guilherme Vozz acessava a rua Alberto de Azevedo e não percebeu a presença do cadeirante, atingindo a vítima.
Vítima foi socorrida pelos bombeiros
O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ainda no local do acidente.
Apesar do impacto, o homem estava consciente e conversava normalmente com a equipe de resgate. Ele sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico.
Motorista prestou assistência
De acordo com as informações registradas na ocorrência, o motorista permaneceu no local após o atropelamento.
Ele prestou auxílio à vítima e colaborou com os esclarecimentos sobre as circunstâncias do acidente.
As causas da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.