01 de junho de 2026
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RECANTO ELIMAR

Motociclista faz manobra, cai e abandona jovem ferida em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Sangue da vítima ficou na lombada onde ocorreu o acidente
Sangue da vítima ficou na lombada onde ocorreu o acidente

Uma jovem de 19 anos ficou ferida após um acidente de moto registrado no início da madrugada desta segunda-feira, 1º, no bairro Recanto Elimar, na região Sul de Franca. Segundo testemunhas, ela estava na garupa da motocicleta quando o condutor realizou uma manobra e, em seguida, perdeu o controle da direção próximo a uma lombada. Os dois caíram no asfalto.

Moradores que presenciaram o acidente correram para ajudar a vítima e acionaram o socorro.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e encontrou a jovem com um corte na cabeça e escoriações pelo corpo. Após os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Franca.

Motociclista deixou o local

Ainda de acordo com testemunhas, o motociclista deixou o local logo após a queda, sem aguardar a chegada do resgate.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.

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