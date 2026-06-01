Uma jovem de 19 anos ficou ferida após um acidente de moto registrado no início da madrugada desta segunda-feira, 1º, no bairro Recanto Elimar, na região Sul de Franca. Segundo testemunhas, ela estava na garupa da motocicleta quando o condutor realizou uma manobra e, em seguida, perdeu o controle da direção próximo a uma lombada. Os dois caíram no asfalto.

Moradores que presenciaram o acidente correram para ajudar a vítima e acionaram o socorro.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e encontrou a jovem com um corte na cabeça e escoriações pelo corpo. Após os primeiros atendimentos no local, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Franca.

Motociclista deixou o local