José Mateus Franco de Paula Moura Matos, conhecido como "Mourinha", morreu na última quarta-feira, 27, aos 70 anos, em Franca. Empresário do ramo madeireiro, ele foi proprietário da Madeireira Moura Matos, empresa tradicional da cidade, e construiu uma trajetória profissional ligada ao setor ao longo de décadas.

Natural de Franca, Mourinha era filho de José Benedito de Paula Moura Matos, conhecido como Major Moura Matos, e de Jandira Franco Moura Matos. Conhecido por muitos francanos pelo apelido que o acompanhou durante a vida, ele se destacou pela atuação no comércio de madeira e pelo relacionamento próximo com amigos e conhecidos.

Após anos à frente da Madeireira Moura Matos, enfrentou a falência da empresa. Mais tarde, recebeu o convite de um empresário para continuar trabalhando no setor e, posteriormente, passou a atuar na Teca, serraria de madeira localizada em Cristais Paulista.

Trajetória profissional