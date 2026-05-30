30 de maio de 2026
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LUTO

Mourinha, empresário do setor madeireiro, morre aos 70 anos

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Luto: José Mateus Franco de Paula Moura Matos, de 70 anos
Luto: José Mateus Franco de Paula Moura Matos, de 70 anos

José Mateus Franco de Paula Moura Matos, conhecido como "Mourinha", morreu na última quarta-feira, 27, aos 70 anos, em Franca. Empresário do ramo madeireiro, ele foi proprietário da Madeireira Moura Matos, empresa tradicional da cidade, e construiu uma trajetória profissional ligada ao setor ao longo de décadas.

Natural de Franca, Mourinha era filho de José Benedito de Paula Moura Matos, conhecido como Major Moura Matos, e de Jandira Franco Moura Matos. Conhecido por muitos francanos pelo apelido que o acompanhou durante a vida, ele se destacou pela atuação no comércio de madeira e pelo relacionamento próximo com amigos e conhecidos.

Após anos à frente da Madeireira Moura Matos, enfrentou a falência da empresa. Mais tarde, recebeu o convite de um empresário para continuar trabalhando no setor e, posteriormente, passou a atuar na Teca, serraria de madeira localizada em Cristais Paulista.

Trajetória profissional

Na serraria, Mourinha permaneceu por aproximadamente 20 anos, encerrando a carreira apenas com a aposentadoria. A longa experiência no ramo madeireiro fez dele uma figura conhecida entre profissionais do setor e moradores da região.

Além da atividade profissional, mantinha uma extensa rede de amizades e costumava frequentar a área central de Franca, especialmente as proximidades da Praça Barão e da Praça Nossa Senhora da Conceição.

Família e despedida

Viúvo de Deolinda Cintra Moura Matos, falecida há cerca de 15 anos, José Mateus deixa os filhos Talitha e Thiago.

Segundo a família, a morte ocorreu em decorrência de choque hipovolêmico e hemorragia digestiva. Os familiares acreditam que o quadro tenha relação com uma pancreatite enfrentada por ele anos atrás.

A missa de sétimo dia em memória de Mourinha será celebrada na próxima terça-feira, 2 de junho, às 19h, na Paróquia Santa Rita, em Franca.

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