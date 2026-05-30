A Barbecue Tour 2026 reúne milhares de pessoas neste sábado, 30, em Franca e confirma a expectativa de realizar uma de suas maiores edições. Com casa cheia, o evento combina gastronomia premium, estrutura de grande porte e shows de Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e da dupla francana Rionegro & Solimões.

O evento é consolidado como uma das principais experiências open food e open bar do país. Ao longo da programação, o público tem acesso a mais de 100 estações gastronômicas distribuídas pelo espaço, com cortes especiais de carne, comida de boteco, hamburgueria temática e bebidas liberadas.

No palco, os shows reúnem algumas das principais referências da música sertaneja.

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