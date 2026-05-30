A Barbecue Tour 2026 reúne milhares de pessoas neste sábado, 30, em Franca e confirma a expectativa de realizar uma de suas maiores edições. Com casa cheia, o evento combina gastronomia premium, estrutura de grande porte e shows de Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e da dupla francana Rionegro & Solimões.
O evento é consolidado como uma das principais experiências open food e open bar do país. Ao longo da programação, o público tem acesso a mais de 100 estações gastronômicas distribuídas pelo espaço, com cortes especiais de carne, comida de boteco, hamburgueria temática e bebidas liberadas.
No palco, os shows reúnem algumas das principais referências da música sertaneja.
Fio de Cabelo e a virada na carreira
Durante entrevista concedida no Barbecue 2026, Chitãozinho & Xororó relembraram o impacto da música “Fio de Cabelo” em sua trajetória artística.
Segundo a dupla, quando a canção foi lançada, não havia a dimensão do sucesso que ela alcançaria. Poucos meses depois, porém, a música começou a ganhar projeção nacional e se transformou em um fenômeno de vendas e popularidade.
Os artistas classificaram a canção como o principal ponto de virada da carreira e destacaram que ela permanece entre as mais cantadas pelo público até hoje.
Chitãozinho & Xororó também afirmaram que muitas pessoas consideram existir uma música sertaneja antes e outra depois de “Fio de Cabelo”, devido ao impacto que a obra teve na popularização do gênero.
“Isso era praticamente impossível dentro do nosso segmento. Daí para frente, as coisas mudaram completamente para a nossa música”, afirmaram.
Segundo a dupla, a canção rompeu barreiras de preconceito contra a música sertaneja e ultrapassou a marca de 1,5 milhão de cópias vendidas em apenas um ano.
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