30 de maio de 2026
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FATALIDADE

Mulher morre e marido fica gravemente ferido em acidente; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Veículos prestes a colidir em Morro Agudo; vítima fatal, Elaine de Paula, de 46 anos
Veículos prestes a colidir em Morro Agudo; vítima fatal, Elaine de Paula, de 46 anos

Uma mulher de 46 anos morreu e o marido dela ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e uma motocicleta de alta cilindrada na tarde deste sábado, 30, em Morro Agudo, a 85 km de Franca.

A vítima foi identificada como Elaine de Paula, que havia completado 46 anos na última quinta-feira, 28. Ela deixa três filhos.

O casal seguia em uma bicicleta elétrica pela rua Antônio Beletate. Ao chegar ao cruzamento com a rua Florêncio Alves Moreira, teria avançado a sinalização de parada obrigatória. Neste momento, ocorreu a colisão com uma motocicleta de 800 cilindradas.

Acidente mobilizou equipes de resgate

Com o impacto, os três envolvidos ficaram feridos. Equipes de resgate e uma ambulância do serviço municipal de saúde foram acionadas para prestar atendimento às vítimas.

Elaine chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O marido dela foi encaminhado em estado grave para atendimento médico.

O motociclista também foi socorrido e levado para o hospital da cidade. O estado de saúde dele não havia sido informado até a última atualização desta reportagem.

Causas serão investigadas

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para preservar o cenário do acidente até a chegada da perícia técnica.

As circunstâncias da colisão serão investigadas.

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