Uma mulher de 46 anos morreu e o marido dela ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e uma motocicleta de alta cilindrada na tarde deste sábado, 30, em Morro Agudo, a 85 km de Franca.
A vítima foi identificada como Elaine de Paula, que havia completado 46 anos na última quinta-feira, 28. Ela deixa três filhos.
O casal seguia em uma bicicleta elétrica pela rua Antônio Beletate. Ao chegar ao cruzamento com a rua Florêncio Alves Moreira, teria avançado a sinalização de parada obrigatória. Neste momento, ocorreu a colisão com uma motocicleta de 800 cilindradas.
Acidente mobilizou equipes de resgate
Com o impacto, os três envolvidos ficaram feridos. Equipes de resgate e uma ambulância do serviço municipal de saúde foram acionadas para prestar atendimento às vítimas.
Elaine chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O marido dela foi encaminhado em estado grave para atendimento médico.
O motociclista também foi socorrido e levado para o hospital da cidade. O estado de saúde dele não havia sido informado até a última atualização desta reportagem.
Causas serão investigadas
A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para preservar o cenário do acidente até a chegada da perícia técnica.
As circunstâncias da colisão serão investigadas.
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