Uma mulher de 46 anos morreu e o marido dela ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e uma motocicleta de alta cilindrada na tarde deste sábado, 30, em Morro Agudo, a 85 km de Franca.

A vítima foi identificada como Elaine de Paula, que havia completado 46 anos na última quinta-feira, 28. Ela deixa três filhos.

O casal seguia em uma bicicleta elétrica pela rua Antônio Beletate. Ao chegar ao cruzamento com a rua Florêncio Alves Moreira, teria avançado a sinalização de parada obrigatória. Neste momento, ocorreu a colisão com uma motocicleta de 800 cilindradas.

Acidente mobilizou equipes de resgate