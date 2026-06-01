Um adolescente de 15 anos ficou ferido na tarde desta segunda-feira, 1º, após a motocicleta em que estava com o pai se envolver em uma colisão com um carro no cruzamento das ruas Nossa Senhora de Fátima e Voluntário Jaime de Aguilar Barbosa, na Vila Santa Rita, em Franca. O jovem sofreu uma lesão na perna e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.

Colisão em cruzamento

Segundo o pai do adolescente, eles seguiam pela rua Voluntário Jaime de Aguilar Barbosa, no sentido Jardim Ângela Rosa, quando ocorreu a colisão no cruzamento com a rua Nossa Senhora de Fátima.

Ele relatou que o trânsito estava intenso no local e que alguns veículos teriam parado para permitir a passagem da motorista do carro, que avançou pelo cruzamento.