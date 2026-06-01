Um adolescente de 15 anos ficou ferido na tarde desta segunda-feira, 1º, após a motocicleta em que estava com o pai se envolver em uma colisão com um carro no cruzamento das ruas Nossa Senhora de Fátima e Voluntário Jaime de Aguilar Barbosa, na Vila Santa Rita, em Franca. O jovem sofreu uma lesão na perna e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.
Colisão em cruzamento
Segundo o pai do adolescente, eles seguiam pela rua Voluntário Jaime de Aguilar Barbosa, no sentido Jardim Ângela Rosa, quando ocorreu a colisão no cruzamento com a rua Nossa Senhora de Fátima.
Ele relatou que o trânsito estava intenso no local e que alguns veículos teriam parado para permitir a passagem da motorista do carro, que avançou pelo cruzamento.
A condutora do Honda Fit informou que também avançou após receber sinalização de outros motoristas, devido ao grande fluxo de veículos nas proximidades da rotatória da igreja. Apesar da manobra, os envolvidos não conseguiram evitar a batida.
Jovem foi socorrido
Com o impacto, a frente do carro atingiu a perna do adolescente. Apesar da colisão, a motocicleta permaneceu em pé e não chegou a cair.
O jovem recebeu atendimento de uma equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Aeroporto.
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
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