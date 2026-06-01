Uma menina de 5 anos ficou ferida após ser atingida por uma linha com cerol na tarde deste domingo (31), no Jardim Aeroporto 3, em Franca. O material, cuja fabricação, comercialização e utilização são proibidas por lei, provocou um corte no pescoço da criança.

O acidente aconteceu por volta das 14h50 e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram duas meninas caminhando pela calçada quando percebem uma linha atravessada no local. Uma delas chega a puxar o fio para conseguir passar. Instantes depois, a criança de 5 anos aparece correndo e não percebe o obstáculo, sendo atingida no pescoço.

Ainda nas imagens, um rapaz que presenciou a situação corre em direção à menina, retira a linha de seu pescoço e recolhe o material que estava espalhado pela via.