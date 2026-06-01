Uma menina de 5 anos ficou ferida após ser atingida por uma linha com cerol na tarde deste domingo (31), no Jardim Aeroporto 3, em Franca. O material, cuja fabricação, comercialização e utilização são proibidas por lei, provocou um corte no pescoço da criança.
O acidente aconteceu por volta das 14h50 e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram duas meninas caminhando pela calçada quando percebem uma linha atravessada no local. Uma delas chega a puxar o fio para conseguir passar. Instantes depois, a criança de 5 anos aparece correndo e não percebe o obstáculo, sendo atingida no pescoço.
Ainda nas imagens, um rapaz que presenciou a situação corre em direção à menina, retira a linha de seu pescoço e recolhe o material que estava espalhado pela via.
A criança foi amparada por uma mulher que estava próxima ao local e encaminhada ao Pronto-Socorro Infantil para atendimento médico.
Mãe relata desespero
A mãe da menina, Emili Barbosa Bachur, contou que estava trabalhando quando recebeu a notícia sobre o acidente.
Segundo ela, o momento foi de desespero diante da gravidade que a situação poderia ter alcançado.
“Na hora a gente entra em choque, a gente fica com medo, a gente não sabe o que fazer. Eu sei que não é todo mundo que é irresponsável de soltar pipa com uma linha passada cerol, mas olha, não é só criança, é homem mais velho também. Então, assim, para ter um pingo de consideração, consciência, respeito. Porque hoje aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um”, afirmou.
Apesar do susto, a criança passa bem.
Apelo por conscientização
Emili também fez um apelo para que a população evite o uso de cerol e destacou os riscos que o material representa para crianças, motociclistas, ciclistas e pedestres.
“Minha filha mal sai de casa. Hoje em dia, as crianças não podem mais sair para brincar na rua, porque tudo está ficando perigoso. E não é para ser assim. As crianças têm que brincar. As crianças não devem ficar só no celular. Elas têm que brincar, pular amarelinha, jogar bola. Mas está complicado”, disse.
Embora o boletim de ocorrência ainda não tenha sido registrado, a família informou que pretende procurar a delegacia nos próximos dias levando as imagens das câmeras de segurança para formalizar a denúncia.
O uso de cerol é proibido por lei devido ao alto risco de acidentes graves e até fatais.
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