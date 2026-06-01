Há 80 anos, o Senac tem o compromisso de transformar a vida das pessoas por meio da educação. Nosso principal objetivo é apoiar sua jornada de conhecimento e desenvolvimento profissional.

Por isso, oferecemos diversas políticas de desconto, possibilitando que mais estudantes tenham acesso à infraestrutura necessária para a aprendizagem, incluindo material didático.

Aqui, você encontra diferentes formas de investir na sua carreira com condições que cabem no seu bolso: bolsas de estudo 100% gratuitas, descontos especiais para ex-alunos do Senac, para quem estudou ou estuda na rede pública e também para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, além de seus dependentes.

Além disso, quem prefere pagar à vista garante desconto especial, assim como quem mantém a pontualidade nas mensalidades. Para facilitar ainda mais, também há opções de parcelamento. Tudo pensado para você começar ou avançar na sua formação sem pesar no orçamento.

No Senac Franca, o conhecimento se transforma em prática para você se destacar no mundo do trabalho. Confira as opções:

Cursos livres na área de Beleza e Bem-Estar

Massagem com Pantalas

Período: 13/07/2026 a 23/07/2026

Dias: segunda a quinta-feira

Horário: 19h às 22h

Massagem com Óleos

Período: 13/07/2026 a 22/07/2026

Dias: segunda a quinta-feira

Horário: 13h30 às 17h30

Reiki – Nível 3

Período: 13/07/2026 a 28/07/2026

Dias: segunda e terça-feira

Horário: 19h às 22h30

Argiloterapia: um recurso natural geoterapêutico

Período: 28/07/2026 a 26/08/2026

Dias: terça e quarta-feira

Horário: 8h às 12h

Massagem Relaxante

Período: 27/07/2026 a 24/08/2026

Dias: segunda e quinta-feira

Horário: 8h às 12h

Aromaterapia

Período: 01/08/2026 a 26/09/2026

Dias: sábado

Horário: 8h às 12h

Curso técnico na área de Beleza e Bem-Estar

Habilitação Profissional Técnica em Estética

Vagas para bolsistas e pagantes.

Turma 1

Período: 03/08/2026 a 28/04/2028

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: 19h às 22h30

Turma 2

Período: 31/08/2026 a 24/03/2028

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 12h

Cursos livres na área de Saúde

Humanização e Excelência no Atendimento em Serviços de Saúde

Período: 13/07/2026 a 22/07/2026

Horário: 19h às 22h30

Segurança no Preparo de Medicamentos

Período: 13/07/2026 a 22/07/2026

Horário: 19h às 22h30

Cosméticos Antienvelhecimento e Anticelulite: Manipulação em Farmácias

Período: 13/07/2026 a 16/07/2026

Horário: 18h30 às 22h30

Cosméticos: Fundamentos para Manipulação em Farmácias

Período: 13/07/2026 a 21/07/2026

Horário: 18h30 às 22h30

Saúde Mental: cuidado interprofissional na atenção psicossocial

Período: 13/07/2026 a 27/07/2026

Horário: 8h às 12h

Cosméticos Nutricosméticos: Manipulação em Farmácias

Período: 20/07/2026 a 23/07/2026

Horário: 18h30 às 22h30

Cuidador de Idoso

Período: 03/08/2026 a 17/02/2027

Horário: 19h às 22h30

Doula

Período: 03/08/2026 a 13/10/2026

Horário: 13h30 às 17h30

Cuidador Infantil

Período: 17/08/2026 a 27/10/2026

Horário: 8h às 12h

Curso Técnico em Publicidade



Habilitação Profissional Técnica em Publicidade

Período: 03/08/2026 a 31/08/2027

Dias: segunda a quinta-feira

Horário: 19h às 22h30

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Serviço

Senac Franca

Rua Alfredo Lopes Pinto, 1345

Vila Teixeira – Franca/SP

CEP: 14401-186

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