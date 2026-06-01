Há 80 anos, o Senac tem o compromisso de transformar a vida das pessoas por meio da educação. Nosso principal objetivo é apoiar sua jornada de conhecimento e desenvolvimento profissional.
Por isso, oferecemos diversas políticas de desconto, possibilitando que mais estudantes tenham acesso à infraestrutura necessária para a aprendizagem, incluindo material didático.
Aqui, você encontra diferentes formas de investir na sua carreira com condições que cabem no seu bolso: bolsas de estudo 100% gratuitas, descontos especiais para ex-alunos do Senac, para quem estudou ou estuda na rede pública e também para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, além de seus dependentes.
Além disso, quem prefere pagar à vista garante desconto especial, assim como quem mantém a pontualidade nas mensalidades. Para facilitar ainda mais, também há opções de parcelamento. Tudo pensado para você começar ou avançar na sua formação sem pesar no orçamento.
No Senac Franca, o conhecimento se transforma em prática para você se destacar no mundo do trabalho. Confira as opções:
Cursos livres na área de Beleza e Bem-Estar
Massagem com Pantalas
Período: 13/07/2026 a 23/07/2026
Dias: segunda a quinta-feira
Horário: 19h às 22h
Massagem com Óleos
Período: 13/07/2026 a 22/07/2026
Dias: segunda a quinta-feira
Horário: 13h30 às 17h30
Reiki – Nível 3
Período: 13/07/2026 a 28/07/2026
Dias: segunda e terça-feira
Horário: 19h às 22h30
Argiloterapia: um recurso natural geoterapêutico
Período: 28/07/2026 a 26/08/2026
Dias: terça e quarta-feira
Horário: 8h às 12h
Massagem Relaxante
Período: 27/07/2026 a 24/08/2026
Dias: segunda e quinta-feira
Horário: 8h às 12h
Aromaterapia
Período: 01/08/2026 a 26/09/2026
Dias: sábado
Horário: 8h às 12h
Curso técnico na área de Beleza e Bem-Estar
Habilitação Profissional Técnica em Estética
Vagas para bolsistas e pagantes.
Turma 1
Período: 03/08/2026 a 28/04/2028
Dias: segunda a sexta-feira
Horário: 19h às 22h30
Turma 2
Período: 31/08/2026 a 24/03/2028
Dias: segunda a sexta-feira
Horário: 8h às 12h
Cursos livres na área de Saúde
Humanização e Excelência no Atendimento em Serviços de Saúde
Período: 13/07/2026 a 22/07/2026
Horário: 19h às 22h30
Segurança no Preparo de Medicamentos
Período: 13/07/2026 a 22/07/2026
Horário: 19h às 22h30
Cosméticos Antienvelhecimento e Anticelulite: Manipulação em Farmácias
Período: 13/07/2026 a 16/07/2026
Horário: 18h30 às 22h30
Cosméticos: Fundamentos para Manipulação em Farmácias
Período: 13/07/2026 a 21/07/2026
Horário: 18h30 às 22h30
Saúde Mental: cuidado interprofissional na atenção psicossocial
Período: 13/07/2026 a 27/07/2026
Horário: 8h às 12h
Cosméticos Nutricosméticos: Manipulação em Farmácias
Período: 20/07/2026 a 23/07/2026
Horário: 18h30 às 22h30
Cuidador de Idoso
Período: 03/08/2026 a 17/02/2027
Horário: 19h às 22h30
Doula
Período: 03/08/2026 a 13/10/2026
Horário: 13h30 às 17h30
Cuidador Infantil
Período: 17/08/2026 a 27/10/2026
Horário: 8h às 12h
Curso Técnico em Publicidade
Habilitação Profissional Técnica em Publicidade
Período: 03/08/2026 a 31/08/2027
Dias: segunda a quinta-feira
Horário: 19h às 22h30
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Serviço
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Vila Teixeira – Franca/SP
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