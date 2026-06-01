Um homem de 65 anos foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca na tarde desta segunda-feira, 1º, após se envolver em um acidente que atingiu três veículos na rua Hipólito José da Costa, na alça de acesso ao Jardim Guanabara, saída da rodovia Cândido Portinari. Uma criança ficou ferida e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informações apuradas no local, um Fiat Siena estava parado no semáforo quando uma Fiat Strada parou logo atrás. Na sequência, um Chevrolet Celta, conduzido pelo idoso, saía da rodovia pela alça de acesso e atingiu violentamente a traseira da picape.

Com a força da colisão, a Strada foi arremessada contra o Siena, provocando danos nos três veículos envolvidos.