Um homem de 65 anos foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca na tarde desta segunda-feira, 1º, após se envolver em um acidente que atingiu três veículos na rua Hipólito José da Costa, na alça de acesso ao Jardim Guanabara, saída da rodovia Cândido Portinari. Uma criança ficou ferida e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo informações apuradas no local, um Fiat Siena estava parado no semáforo quando uma Fiat Strada parou logo atrás. Na sequência, um Chevrolet Celta, conduzido pelo idoso, saía da rodovia pela alça de acesso e atingiu violentamente a traseira da picape.
Com a força da colisão, a Strada foi arremessada contra o Siena, provocando danos nos três veículos envolvidos.
Criança foi socorrida
Uma criança que estava na Fiat Strada sofreu ferimentos e precisou ser encaminhada para atendimento médico por uma equipe do Corpo de Bombeiros.
Apesar da violência do impacto e dos danos materiais registrados nos veículos, os ferimentos foram considerados leves.
Motorista recusou teste do bafômetro
De acordo com a Polícia Militar, o condutor do Celta permaneceu no local após o acidente, mas apresentava sinais aparentes de embriaguez.
O motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro e, segundo os policiais, precisou ser auxiliado por dois militares para entrar na viatura devido às dificuldades para se locomover.
Diante da situação, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada.
Enquanto isso, outra equipe da Polícia Militar permaneceu no local para controlar o trânsito e elaborar o boletim de ocorrência.
As circunstâncias do acidente e a eventual responsabilidade do motorista serão apuradas pelas autoridades.
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