Três anos após a morte de Alisson Wagner Nascimento, então com 29 anos e morador de Pedregulho, a família continua convivendo com a dor da perda e cobrando uma resposta da Justiça. Segundo a mãe da vítima, Maria Izabel Nascimento, o filho foi assassinado com oito tiros no dia 2 de junho de 2023, enquanto estava em um rancho onde trabalhava, em Sacramento (MG).

Nesta terça-feira, 2, data que marca três anos do crime, Izabel voltou a fazer um apelo público para que o caso não seja esquecido e para que o suspeito volte a ser preso.

"Eu venho buscando justiça, venho lutando e pedindo que a justiça seja feita pelo meu filho. Até hoje eu não tive resposta nenhuma sobre o paradeiro desse rapaz", afirmou.

Suspeito foi preso e depois fugiu