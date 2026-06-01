O Sesi Franca embarcou na manhã desta segunda-feira, 1º, para São Paulo, onde disputará os próximos dois jogos da final do NBB (Novo Basquete Brasil) contra o Pinheiros. Após vencer a primeira partida da série em Franca, no domingo, 31, a equipe busca ampliar a vantagem e se aproximar do quinto título consecutivo da principal competição do basquete nacional.
Os confrontos serão disputados no Ginásio do Ibirapuera. O segundo jogo está marcado para esta terça-feira, 2, às 20h, enquanto a terceira partida será realizada na quinta-feira, 4, às 17h.
A delegação viajou com elenco completo para os compromissos na capital paulista. Caso a série não seja definida nos próximos jogos, as partidas quatro e cinco serão disputadas em Franca, nos dias 7 e 9.
Felício destaca maturidade da equipe
Um dos destaques da equipe francana, o pivô Cristiano Felício afirmou que a vitória no primeiro confronto foi construída a partir da reação do time após um início abaixo do esperado.
"A gente começou um pouco afobado, mas no segundo e terceiro quartos conseguimos ter o controle do jogo, diminuímos o volume deles, apertamos a defesa. É vontade. A vontade de ser campeão, de ganhar. Jogar um pelo outro fez a diferença nesse jogo, e também o jogador que está do seu lado acreditar em você", disse.
Para o pivô, manter a intensidade e a concentração será fundamental nos jogos em São Paulo, mesmo atuando fora de casa.
Série pode deixar Franca perto do título
Felício ressaltou que cada partida apresenta um cenário diferente e lembrou que o Pinheiros terá o apoio de sua torcida, apesar dos jogos serem realizados no Ibirapuera.
"A gente tem que mostrar a mesma vontade de vencer, com a mesma vontade de jogar um pelo outro. Se Deus quiser, a gente consegue ganhar também esse jogo 2, o que deixaria a gente cada vez mais próximo do título", afirmou.
O Sesi Franca busca o pentacampeonato consecutivo do NBB e o 15º título brasileiro de sua história. Já o Pinheiros tenta conquistar pela primeira vez o principal troféu do basquete nacional.
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