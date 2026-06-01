O Sesi Franca embarcou na manhã desta segunda-feira, 1º, para São Paulo, onde disputará os próximos dois jogos da final do NBB (Novo Basquete Brasil) contra o Pinheiros. Após vencer a primeira partida da série em Franca, no domingo, 31, a equipe busca ampliar a vantagem e se aproximar do quinto título consecutivo da principal competição do basquete nacional.

Os confrontos serão disputados no Ginásio do Ibirapuera. O segundo jogo está marcado para esta terça-feira, 2, às 20h, enquanto a terceira partida será realizada na quinta-feira, 4, às 17h.

A delegação viajou com elenco completo para os compromissos na capital paulista. Caso a série não seja definida nos próximos jogos, as partidas quatro e cinco serão disputadas em Franca, nos dias 7 e 9.