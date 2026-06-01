Uma carreata e uma festa marcaram a tarde da última sexta-feira, 29, em Franca, para celebrar a conclusão das sessões de quimioterapia de Ana Carolina Betti de Oliveira, de 30 anos. Diagnosticada com câncer de mama em outubro do ano passado, ela foi surpreendida por familiares e amigos após encerrar uma etapa importante do tratamento iniciado meses depois da descoberta da doença.
A homenagem começou na saída do Hospital do Coração, na avenida Presidente Vargas. De lá, Ana Carolina seguiu acompanhada por familiares em um percurso até o Condomínio Santa Georgina.
Ao todo, 13 pessoas participaram da celebração, distribuídas em cinco veículos. A mobilização foi organizada para reconhecer a força demonstrada pela jovem durante os últimos meses de tratamento.
Apoio durante a jornada
Desde novembro, Ana Carolina passou por oito sessões de quimioterapia após receber o diagnóstico de câncer de mama. Ao longo desse período, enfrentou os desafios físicos e emocionais provocados pela doença e pelos efeitos colaterais das medicações.
Sem plano de saúde, ela iniciou o tratamento pelo sistema público de saúde pouco tempo após o diagnóstico. Segundo a família, o atendimento foi rápido e permitiu que os procedimentos começassem ainda no mês seguinte à descoberta da doença.
Conhecida pelo jeito alegre e pela capacidade de contagiar as pessoas ao seu redor, Ana contou com o apoio constante do namorado, das duas irmãs, dos seis sobrinhos e de amigos próximos durante toda a jornada.
Exemplo de força e esperança
Para a sobrinha Yasmin Betti, a homenagem representou o reconhecimento pela coragem demonstrada pela tia ao longo do tratamento. “Ela tem sido muito forte e inspiradora para todos nós. Sempre foi uma mulher extremamente alegre, daquelas que anima qualquer lugar, e mesmo depois do diagnóstico ela não mudou isso”, afirmou.
Além da carreata e da confraternização organizada pela família, um vídeo registrando o momento foi compartilhado nas redes sociais de Ana Carolina e já ultrapassou 20 mil visualizações.
Apesar da comemoração, o tratamento ainda terá novas etapas, incluindo cirurgia e radioterapia. Para a família, porém, a conclusão da quimioterapia representa uma importante vitória e um marco na luta contra a doença.
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