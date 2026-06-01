Uma carreata e uma festa marcaram a tarde da última sexta-feira, 29, em Franca, para celebrar a conclusão das sessões de quimioterapia de Ana Carolina Betti de Oliveira, de 30 anos. Diagnosticada com câncer de mama em outubro do ano passado, ela foi surpreendida por familiares e amigos após encerrar uma etapa importante do tratamento iniciado meses depois da descoberta da doença.

A homenagem começou na saída do Hospital do Coração, na avenida Presidente Vargas. De lá, Ana Carolina seguiu acompanhada por familiares em um percurso até o Condomínio Santa Georgina.

Ao todo, 13 pessoas participaram da celebração, distribuídas em cinco veículos. A mobilização foi organizada para reconhecer a força demonstrada pela jovem durante os últimos meses de tratamento.

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