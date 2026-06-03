A comunidade católica de Franca celebra nesta quinta-feira, 4, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, conhecida como Corpus Christi. A data é uma das mais importantes do calendário litúrgico da Igreja Católica e destaca a presença de Jesus Cristo na Eucaristia.

A programação na cidade terá início às 16 horas, com uma missa campal na praça em frente à Catedral Nossa Senhora da Conceição. A celebração reunirá fiéis das diversas paróquias e comunidades da Diocese de Franca.

Após a missa, os participantes seguirão em procissão pelas ruas do entorno da Catedral. O trajeto será ornamentado pelas paróquias da cidade, com a participação de crianças e jovens da catequese.