A comunidade católica de Franca celebra nesta quinta-feira, 4, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, conhecida como Corpus Christi. A data é uma das mais importantes do calendário litúrgico da Igreja Católica e destaca a presença de Jesus Cristo na Eucaristia.
A programação na cidade terá início às 16 horas, com uma missa campal na praça em frente à Catedral Nossa Senhora da Conceição. A celebração reunirá fiéis das diversas paróquias e comunidades da Diocese de Franca.
Após a missa, os participantes seguirão em procissão pelas ruas do entorno da Catedral. O trajeto será ornamentado pelas paróquias da cidade, com a participação de crianças e jovens da catequese.
Durante a procissão, o Santíssimo Sacramento será conduzido pelas ruas em um gesto de fé, oração e bênção para a cidade.
Tradição centenária da Igreja Católica
A celebração de Corpus Christi surgiu em 1246, na diocese de Liège, na Bélgica, e posteriormente foi estendida a toda a Igreja Católica pelo Papa Urbano IV.
Desde então, a data é marcada por missas, adoração ao Santíssimo Sacramento e procissões em diferentes países, reunindo milhões de fiéis em manifestações públicas de fé.
Segundo o bispo diocesano de Franca, Dom Paulo Roberto Beleto, a celebração recorda um dos principais fundamentos da fé católica.
“É uma festa muito importante para nós, porque celebramos esse tesouro precioso que herdamos de Jesus Cristo, que é o sacramento da sua presença. O mesmo Jesus que se revela nos Evangelhos é o que permanece conosco no pão e no vinho”, destacou.
Tema deste ano será a paz
Neste ano, a celebração em Franca terá como tema central a paz. Inspirada pelos apelos do Papa Leão XIV em favor da reconciliação e do diálogo, a proposta é reforçar entre os fiéis a importância da superação da violência, do rancor e da indiferença.
A mensagem também convida os católicos a renovarem o compromisso de promover a paz no cotidiano, inspirados pela tradicional oração de São Francisco de Assis.
Dom Paulo reforçou o convite para que a comunidade participe da celebração.
“Convidamos todos os nossos fiéis a participarem conosco da celebração da Eucaristia, que será celebrada às 16 horas na praça, em frente à Catedral. Depois sairemos em procissão, prestando a nossa honra e o nosso louvor a Jesus sacramentado”, afirmou.
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