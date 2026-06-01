O desaparecimento do cabeleireiro Mikael Santos Lima completa seis dias nesta segunda-feira (1º) e tem mobilizado familiares, amigos e moradores de Franca. O jovem foi visto pela última vez na quarta-feira (27), quando saiu de casa por volta do meio-dia e não retornou mais.

Segundo a família, Mikael informou que sairia rapidamente e voltaria para acompanhar a mãe em um velório. Desde então, não manteve contato, o celular permanece desligado e não há informações sobre seu paradeiro.

Diante da falta de notícias, a mãe do jovem, Mônica Pereira dos Santos Lima, gravou um vídeo divulgado nas redes sociais pedindo ajuda da população para encontrar o filho.