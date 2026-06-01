O desaparecimento do cabeleireiro Mikael Santos Lima completa seis dias nesta segunda-feira (1º) e tem mobilizado familiares, amigos e moradores de Franca. O jovem foi visto pela última vez na quarta-feira (27), quando saiu de casa por volta do meio-dia e não retornou mais.
Segundo a família, Mikael informou que sairia rapidamente e voltaria para acompanhar a mãe em um velório. Desde então, não manteve contato, o celular permanece desligado e não há informações sobre seu paradeiro.
Diante da falta de notícias, a mãe do jovem, Mônica Pereira dos Santos Lima, gravou um vídeo divulgado nas redes sociais pedindo ajuda da população para encontrar o filho.
“Quem tiver câmera em casa, por favor, me ajude. Olhem com carinho. Vocês podem ajudar uma mãe que está desesperada. Eu só quero saber o que aconteceu com meu filho”, afirmou.
Família busca imagens de câmeras
No apelo, Mônica pede que moradores verifiquem gravações de câmeras de segurança que possam ter registrado a passagem do filho no dia do desaparecimento.
Ela cita bairros e regiões por onde Mikael pode ter passado, incluindo áreas próximas à Unesp, Jardim Tótoli, Jardim Petráglia, Moema, Éden, Palma, Planalto e Santa Mônica, além das avenidas Eufrásia Monteiro Petráglia e Nazira Aidar.
De acordo com o boletim de ocorrência, Mikael saiu conduzindo uma motocicleta Honda CG 160 Fan, placa EIS-1C80. O pai dele, Enon Justino de Lima, informou que o filho teria ido ao encontro de uma pessoa, mas não retornou para casa.
No dia do desaparecimento, ele vestia camiseta preta, calça preta e boné bege.
Desaparecimento preocupa familiares e amigos
Familiares afirmam que esta é a primeira vez que Mikael desaparece sem dar qualquer notícia, comportamento considerado incomum por pessoas próximas.
Conhecido em Franca por atuar como cabeleireiro, ele também possui forte presença nas redes sociais, onde reúne milhares de seguidores. Amigos o descrevem como uma pessoa comunicativa e presente no convívio social.
A família relata que ele nunca havia permanecido tanto tempo sem contato.
Em uma das publicações feitas durante as buscas, a mãe resumiu a angústia vivida pela família em uma frase: "Eu quero o meu filho".
O caso foi registrado no Plantão Policial e está sendo acompanhado pelas autoridades, que investigam o desaparecimento.
Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Mikael Santos Lima pode entrar em contato pelos telefones (16) 99291-2317 ou (16) 99654-5420. A família informa que as denúncias podem ser feitas de forma anônima.
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