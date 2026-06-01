A Associação Atlética Francana realiza nesta segunda-feira (1º), às 18h, na sede do clube, no centro de Franca, a eleição que definirá sua nova diretoria administrativa para os próximos quatro anos. Com apenas uma chapa inscrita, a eleição deve confirmar o grupo "Tradição e Futuro" no comando da Veterana.

A chapa é encabeçada pelo empresário e vereador Fransérgio Garcia, candidato à presidência, e pelo empresário Welson Antônio de Souza Júnior, conhecido como Juninho do Curtume, candidato a vice-presidente.

Segundo o presidente do Conselho Deliberativo da Francana, Anderson Pereira da Silva, a chapa será submetida à apreciação dos conselheiros e precisará obter 50% mais um dos votos para ser eleita.