A Associação Atlética Francana realiza nesta segunda-feira (1º), às 18h, na sede do clube, no centro de Franca, a eleição que definirá sua nova diretoria administrativa para os próximos quatro anos. Com apenas uma chapa inscrita, a eleição deve confirmar o grupo "Tradição e Futuro" no comando da Veterana.
A chapa é encabeçada pelo empresário e vereador Fransérgio Garcia, candidato à presidência, e pelo empresário Welson Antônio de Souza Júnior, conhecido como Juninho do Curtume, candidato a vice-presidente.
Segundo o presidente do Conselho Deliberativo da Francana, Anderson Pereira da Silva, a chapa será submetida à apreciação dos conselheiros e precisará obter 50% mais um dos votos para ser eleita.
Grupo promete apoio de investidores
Os integrantes da chapa afirmam que a nova gestão contará com o apoio de investidores ligados ao futebol. Entre eles estão Ivo Gonçalves, pai do jogador Estêvão, atualmente no Chelsea, e Fransérgio Bastos, que atua no gerenciamento de carreira de atletas.
Caso seja aprovada, a chapa assumirá a condução administrativa da Francana em um momento de reestruturação dentro e fora de campo.
Rafael Diniz se despede da presidência
Pouco antes da eleição, o atual presidente da Francana, Rafael Diniz, divulgou uma carta aberta agradecendo funcionários, atletas e profissionais que participaram de sua gestão.
Em sua administração, a Veterana conquistou o acesso da Série A4 para a Série A3 do Campeonato Paulista, em 2024.
Rafael afirmou que optou por não disputar a reeleição por entender que um clube em processo de reconstrução não comporta oposição interna.
"Todos devem estar alinhados em torno dos mesmos objetivos. Pelo que percebi nos últimos meses, esse alinhamento não seria possível, pois entendo que o clube inicia uma nova fase, marcada por interesses políticos e de investidores", escreveu.
Conquistas fora das quatro linhas
Na carta, Rafael Diniz também destacou avanços administrativos e financeiros obtidos durante sua gestão.
Entre eles estão a abertura da conta bancária da Francana após duas décadas, a liquidação de mais de R$ 200 mil em ações trabalhistas, a quitação de débitos junto à Prefeitura que somavam cerca de R$ 4,5 milhões e a resolução de ações indenizatórias e processos relacionados à arrematação de áreas da sede social.
Segundo o ex-presidente, as negociações envolveram mais de 15 credores e valores superiores a R$ 15 milhões.
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