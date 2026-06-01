Uma ação rápida de um policial militar de folga evitou uma possível tragédia na noite deste domingo (31), na região central de Claraval (MG). Um homem de 48 anos foi preso após ser flagrado apontando uma carabina para pessoas que estavam em uma praça da cidade. Durante a ocorrência, outro homem, de 42 anos, também acabou preso por ameaça.
Segundo a Polícia Militar, o 3º sargento Luciano seguia para casa quando percebeu um VW Gol parado em via pública. O que chamou a atenção do militar foi o fato de um dos ocupantes estar com uma arma longa apontada para fora do veículo, direcionando ameaças a pessoas que estavam nas proximidades.
Diante da situação, o policial decidiu intervir imediatamente. Mesmo fora de serviço, ele realizou a abordagem e iniciou a verbalização com o suspeito, que acabou se rendendo e lançou a arma sobre o banco do carro.
Arma, munições e faca foram apreendidas
Após conter o suspeito, o sargento solicitou apoio de outras equipes da Polícia Militar, já que havia grande movimentação de pessoas no local.
Com a chegada dos reforços e a dispersão da multidão, os policiais realizaram buscas no interior do veículo. Durante a vistoria, foram apreendidas uma carabina calibre .22, 45 munições do mesmo calibre e uma faca.
A ocorrência contou ainda com apoio de equipes da Polícia Militar de Ibiraci, que auxiliaram na segurança da área e no andamento da ação.
Vítima também acabou presa
Durante o encaminhamento do suspeito ao pronto-socorro, a vítima da ocorrência compareceu ao local e, segundo a polícia, passou a ameaçá-lo de morte na presença dos militares.
Diante do flagrante, o homem de 42 anos também recebeu voz de prisão pelo crime de ameaça.
Os dois envolvidos foram encaminhados à autoridade de Polícia Judiciária e permaneceram à disposição da Justiça.
Além das prisões, a Polícia Militar apreendeu a carabina calibre .22, as 45 munições, a faca e o veículo utilizado na ocorrência.
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