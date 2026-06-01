Uma ação rápida de um policial militar de folga evitou uma possível tragédia na noite deste domingo (31), na região central de Claraval (MG). Um homem de 48 anos foi preso após ser flagrado apontando uma carabina para pessoas que estavam em uma praça da cidade. Durante a ocorrência, outro homem, de 42 anos, também acabou preso por ameaça.

Segundo a Polícia Militar, o 3º sargento Luciano seguia para casa quando percebeu um VW Gol parado em via pública. O que chamou a atenção do militar foi o fato de um dos ocupantes estar com uma arma longa apontada para fora do veículo, direcionando ameaças a pessoas que estavam nas proximidades.

Diante da situação, o policial decidiu intervir imediatamente. Mesmo fora de serviço, ele realizou a abordagem e iniciou a verbalização com o suspeito, que acabou se rendendo e lançou a arma sobre o banco do carro.