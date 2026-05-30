Uma idosa de 67 anos foi internada após sofrer agressões e queimaduras durante um caso de violência doméstica registrado na manhã deste sábado, 30, na avenida Chafic Facury, no bairro Santa Hilda, em Franca. O companheiro da vítima foi preso em flagrante e encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a ocorrência e encontrou a mulher com ferimentos nas mãos e nas coxas. Aos policiais, ela relatou que mantém um relacionamento com o suspeito há cerca de 19 anos e que ele chegou à residência sob efeito de álcool antes de iniciar as agressões.
De acordo com o depoimento da vítima, além de tapas, ela teria sido enforcada durante a discussão. Em seguida, sofreu queimaduras que chamaram a atenção dos policiais devido à gravidade das lesões.
Versões divergentes
O suspeito afirmou que os ferimentos teriam sido provocados por um isqueiro. No entanto, a versão apresentada levantou dúvidas entre os policiais que atenderam a ocorrência, motivando o aprofundamento das apurações.
A mulher recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, onde também prestou informações para o registro da ocorrência.
Prisão em flagrante
Após as diligências iniciais, o homem foi levado para a Central de Polícia Judiciária de Franca. Após análise dos fatos, ele acabou preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal e tortura.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá esclarecer as circunstâncias das agressões e a origem das queimaduras sofridas pela vítima.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.