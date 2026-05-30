Uma idosa de 67 anos foi internada após sofrer agressões e queimaduras durante um caso de violência doméstica registrado na manhã deste sábado, 30, na avenida Chafic Facury, no bairro Santa Hilda, em Franca. O companheiro da vítima foi preso em flagrante e encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a ocorrência e encontrou a mulher com ferimentos nas mãos e nas coxas. Aos policiais, ela relatou que mantém um relacionamento com o suspeito há cerca de 19 anos e que ele chegou à residência sob efeito de álcool antes de iniciar as agressões.

De acordo com o depoimento da vítima, além de tapas, ela teria sido enforcada durante a discussão. Em seguida, sofreu queimaduras que chamaram a atenção dos policiais devido à gravidade das lesões.

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