Uma discussão no trânsito terminou com um motociclista gravemente ferido na noite desse domingo, 31, no bairro São Gabriel, em Franca. A vítima sofreu uma fratura exposta na perna direita após perder o controle da moto e colidir contra uma árvore. O motorista do carro envolvido deixou o local sem prestar socorro e é procurado pela polícia.

Segundo relatos de testemunhas, um carro e uma motocicleta trafegavam pela avenida Francisco Marques, no mesmo sentido, quando os condutores iniciaram uma discussão após uma suposta fechada no trânsito.

O desentendimento teria continuado por vários trechos da via, inclusive após a passagem pelo pontilhão da Vila São Sebastião. Testemunhas afirmam que os dois veículos seguiram lado a lado enquanto os condutores discutiam.