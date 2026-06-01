Uma discussão no trânsito terminou com um motociclista gravemente ferido na noite desse domingo, 31, no bairro São Gabriel, em Franca. A vítima sofreu uma fratura exposta na perna direita após perder o controle da moto e colidir contra uma árvore. O motorista do carro envolvido deixou o local sem prestar socorro e é procurado pela polícia.
Segundo relatos de testemunhas, um carro e uma motocicleta trafegavam pela avenida Francisco Marques, no mesmo sentido, quando os condutores iniciaram uma discussão após uma suposta fechada no trânsito.
O desentendimento teria continuado por vários trechos da via, inclusive após a passagem pelo pontilhão da Vila São Sebastião. Testemunhas afirmam que os dois veículos seguiram lado a lado enquanto os condutores discutiam.
Acidente ocorreu próximo a lombada
Ainda de acordo com os relatos, a situação se agravou nas proximidades de uma lombada. Testemunhas informaram que, durante a discussão, o motorista do carro teria jogado o veículo contra o motociclista.
Com o impacto ou na tentativa de evitar a colisão, o motociclista perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra uma árvore em frente a uma loja de motocicletas.
Após o acidente, o condutor do carro fugiu sem prestar socorro.
Vítima passou por cirurgia
O motociclista caiu ao solo e sofreu uma fratura exposta grave na perna direita, além de outros ferimentos.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Franca, onde permaneceu internada e precisou passar por cirurgia.
A Polícia Militar registrou a ocorrência e iniciou diligências para identificar e localizar o motorista envolvido.
O caso será investigado para esclarecer a dinâmica do acidente e apurar a responsabilidade dos envolvidos. Até o momento, o condutor do carro não foi identificado.
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