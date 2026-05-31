O deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL) vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. A pré-candidatura ao Legislativo federal será anunciada oficialmente nesta segunda-feira, 1º. Um dos representantes de Franca na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Cortez afirma que entra na disputa com o objetivo de devolver à região uma representação no Congresso Nacional, após cerca de duas décadas sem um deputado federal eleito pela cidade.

Natural de São Paulo (SP), Cortez mudou-se para Franca para cursar Direito na Unesp (Universidade Estadual Paulista) e construiu sua trajetória política na cidade. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal e foi o quarto candidato mais votado, mas não se elegeu em razão do quociente eleitoral.

Dois anos depois, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa com 45 mil votos. Já em 2024, concorreu à Prefeitura de Franca e recebeu 22.818 votos, terminando a disputa em terceiro lugar.

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