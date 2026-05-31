O deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL) vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. A pré-candidatura ao Legislativo federal será anunciada oficialmente nesta segunda-feira, 1º. Um dos representantes de Franca na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Cortez afirma que entra na disputa com o objetivo de devolver à região uma representação no Congresso Nacional, após cerca de duas décadas sem um deputado federal eleito pela cidade.
Natural de São Paulo (SP), Cortez mudou-se para Franca para cursar Direito na Unesp (Universidade Estadual Paulista) e construiu sua trajetória política na cidade. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal e foi o quarto candidato mais votado, mas não se elegeu em razão do quociente eleitoral.
Dois anos depois, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa com 45 mil votos. Já em 2024, concorreu à Prefeitura de Franca e recebeu 22.818 votos, terminando a disputa em terceiro lugar.
Representação federal
Cortez afirmou que a ausência de representantes da região em Brasília (DF) tem impactado a capacidade de articulação política e a atração de investimentos.
“Faz 20 anos que estamos fora de Brasília. Isso significa que perdemos investimentos e a capacidade de influenciar em temas importantes para a cidade. Está na hora de Franca voltar para Brasília”, afirmou.
O parlamentar destacou ainda que seu mandato destinou mais de R$ 20 milhões aos municípios da região por meio de emendas parlamentares. Segundo ele, os recursos contemplam, entre outras iniciativas, a construção de duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), uma no Jardim Palma e outra no Jardim Aeroporto IV.
“Se queremos voltar para Brasília, não dá para ficar dividindo votos entre um monte de pessoas. Precisamos pensar quem tem chance de ser eleito e quem não tem. É presunçoso pensar que quem não conseguiu se eleger deputado estadual vai conseguir se eleger federal. Eu sou a única pessoa que consegue ter votos em todo o estado, mesmo sendo um pré-candidato da região”, declarou.
Aposta do partido
A entrada de Cortez na disputa pela Câmara Federal ocorre após convite do PSOL. Segundo o deputado, seu nome passou a ganhar força dentro da legenda após o anúncio de que Guilherme Boulos, Ivan Valente e Luiza Erundina não integrarão a chapa para a eleição.
Com isso, ele passou a ser apontado internamente como uma das apostas do partido para a disputa.
“Eu não entraria nessa disputa se achasse que não temos chance. Nossa região precisa voltar para o mapa e, para isso, precisamos de ousadia. Nós surpreendemos em todas as eleições que disputamos até aqui e aposto que não será diferente”, afirmou.
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