Um homem foi preso em flagrante pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca após tentar extorquir a família de um homem desaparecido na cidade. Segundo a Polícia Civil, ele exigia R$ 50 mil dos pais de Mikael Santos Lima em troca de informações sobre o paradeiro da vítima, que não é vista desde o último dia 27 de maio.
A prisão ocorreu durante as investigações sobre o desaparecimento de Mikael. De acordo com a Polícia Civil, os familiares procuraram a delegacia e relataram que estavam sendo procurados pelo suspeito, que afirmava saber onde o homem estaria e condicionava a revelação das informações ao pagamento da quantia exigida.
Versão considerada inconsistente
Com conhecimento prévio da denúncia, os investigadores solicitaram que o suspeito comparecesse à sede da DIG para prestar esclarecimentos.
Durante o depoimento, ele apresentou uma versão considerada inconsistente pelos policiais. Segundo o homem, Mikael teria se envolvido com uma mulher comprometida e essa mulher seria a responsável por exigir o dinheiro para informar onde a vítima estaria supostamente mantida em cárcere privado.
Ainda conforme a Polícia Civil, o suspeito afirmou não saber quem era a mulher nem como localizá-la.
Investigação continua
Diante dos elementos reunidos durante a investigação e das informações prestadas pelo suspeito, os policiais efetuaram a prisão em flagrante pelos crimes apurados no caso.
Apesar das diligências realizadas até o momento, Mikael Santos Lima ainda não foi localizado. O suspeito foi encaminhado para a Cadeia Pública de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.
As investigações seguem em andamento com o objetivo de esclarecer o desaparecimento e localizar a vítima.
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