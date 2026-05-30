30 de maio de 2026
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PEDIU R$ 50 MIL

Homem é preso por extorquir família de desaparecido em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Desaparecido: Mikael Santos Lima
Desaparecido: Mikael Santos Lima

Um homem foi preso em flagrante pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca após tentar extorquir a família de um homem desaparecido na cidade. Segundo a Polícia Civil, ele exigia R$ 50 mil dos pais de Mikael Santos Lima em troca de informações sobre o paradeiro da vítima, que não é vista desde o último dia 27 de maio.

A prisão ocorreu durante as investigações sobre o desaparecimento de Mikael. De acordo com a Polícia Civil, os familiares procuraram a delegacia e relataram que estavam sendo procurados pelo suspeito, que afirmava saber onde o homem estaria e condicionava a revelação das informações ao pagamento da quantia exigida.

Versão considerada inconsistente

Com conhecimento prévio da denúncia, os investigadores solicitaram que o suspeito comparecesse à sede da DIG para prestar esclarecimentos.

Durante o depoimento, ele apresentou uma versão considerada inconsistente pelos policiais. Segundo o homem, Mikael teria se envolvido com uma mulher comprometida e essa mulher seria a responsável por exigir o dinheiro para informar onde a vítima estaria supostamente mantida em cárcere privado.

Ainda conforme a Polícia Civil, o suspeito afirmou não saber quem era a mulher nem como localizá-la.

Investigação continua

Diante dos elementos reunidos durante a investigação e das informações prestadas pelo suspeito, os policiais efetuaram a prisão em flagrante pelos crimes apurados no caso.

Apesar das diligências realizadas até o momento, Mikael Santos Lima ainda não foi localizado. O suspeito foi encaminhado para a Cadeia Pública de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento com o objetivo de esclarecer o desaparecimento e localizar a vítima.

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