Um homem foi preso em flagrante pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca após tentar extorquir a família de um homem desaparecido na cidade. Segundo a Polícia Civil, ele exigia R$ 50 mil dos pais de Mikael Santos Lima em troca de informações sobre o paradeiro da vítima, que não é vista desde o último dia 27 de maio.

A prisão ocorreu durante as investigações sobre o desaparecimento de Mikael. De acordo com a Polícia Civil, os familiares procuraram a delegacia e relataram que estavam sendo procurados pelo suspeito, que afirmava saber onde o homem estaria e condicionava a revelação das informações ao pagamento da quantia exigida.

Versão considerada inconsistente

Com conhecimento prévio da denúncia, os investigadores solicitaram que o suspeito comparecesse à sede da DIG para prestar esclarecimentos.