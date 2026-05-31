O Dia do Desafio movimentou o Sesc Franca na última quarta-feira, 27, com uma programação gratuita voltada à prática de atividades físicas, lazer e promoção da qualidade de vida. Ao longo do dia, estudantes, instituições e moradores participaram de oficinas, aulas e vivências esportivas abertas ao público.

Realizada anualmente, a campanha tem como objetivo incentivar a população a adotar hábitos mais saudáveis e incluir a atividade física na rotina. A iniciativa acontece simultaneamente em diversas cidades do Brasil e de outros países, promovendo o combate ao sedentarismo e a valorização do bem-estar.

No Sesc Franca, as atividades começaram às 8h e seguiram até as 20h. A programação incluiu oficinas de breaking, danças circulares, desafios recreativos e modalidades esportivas. Um dos destaques foi a participação do medalhista paralímpico de atletismo Edson Cavalcante, que esteve na unidade pela manhã e retornou às 18h30 para uma aula aberta ao público. Entre as conquistas, ele foi ouro nos 100m nos Jogos Parapan-Americanos Lima 2019.