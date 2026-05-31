O atacante Estêvão Willian esteve no ginásio "Pedrocão", em Franca, neste domingo, 31, para acompanhar o primeiro jogo da final do NBB (Novo Basquete Brasil) entre Sesi Franca e Pinheiros. Durante o intervalo da partida, o jogador falou sobre a lesão que o deixou fora da lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo e afirmou que seguirá apoiando a equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Acompanhando a decisão do basquete nacional, o francano foi entrevistado pelos canais SporTV e LNB (Liga Nacional de Basquete) e comentou pela primeira vez a ausência na convocação. Estêvão sofreu uma lesão de grau 4 na coxa e não foi incluído na relação definitiva da seleção.

“Claro que é um momento muito difícil. Era um sonho. Eu creio que Deus tem o plano, tudo preparado. Mas com certeza vou estar torcendo, vai ter o meu apoio total. Vou torcer muito por eles”, afirmou.

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