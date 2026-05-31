O atacante Estêvão Willian esteve no ginásio "Pedrocão", em Franca, neste domingo, 31, para acompanhar o primeiro jogo da final do NBB (Novo Basquete Brasil) entre Sesi Franca e Pinheiros. Durante o intervalo da partida, o jogador falou sobre a lesão que o deixou fora da lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo e afirmou que seguirá apoiando a equipe comandada por Carlo Ancelotti.
Acompanhando a decisão do basquete nacional, o francano foi entrevistado pelos canais SporTV e LNB (Liga Nacional de Basquete) e comentou pela primeira vez a ausência na convocação. Estêvão sofreu uma lesão de grau 4 na coxa e não foi incluído na relação definitiva da seleção.
“Claro que é um momento muito difícil. Era um sonho. Eu creio que Deus tem o plano, tudo preparado. Mas com certeza vou estar torcendo, vai ter o meu apoio total. Vou torcer muito por eles”, afirmou.
Apoio à seleção
Fã declarado de Neymar, Estêvão também falou sobre a presença do atacante do Santos na lista de convocados.
“Neymar está lá para agregar. Eu torço muito por eles, por todos que estão lá. E espero que tragam o hexa pra casa”, disse.
Durante a participação no evento, o jogador ainda entrou na quadra e arriscou alguns lances com a bola de basquete. Apesar da disposição, mostrou que sua principal habilidade continua sendo com os pés. Ele também recebeu uma camisa do Sesi Franca.
Pedrocão lotado
Outra presença no ginásio foi a da campeã da Corrida Internacional de São Silvestre de 2021, Maria Zeferina Baldaia.
Dentro de quadra, o Sesi Franca levou a melhor sobre o Pinheiros e venceu o primeiro jogo da final do NBB por 82 a 73, diante de um Pedrocão lotado.
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