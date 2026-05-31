O Sesi Franca Basquete derrotou o Pinheiros por 82 a 73 na manhã deste domingo, 31, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, e saiu na frente na decisão do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. Com a vitória no primeiro confronto da série melhor de cinco, o time comandado por Helinho Garcia abre 1 a 0 na final e fica mais próximo do título.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, 2, às 20h, e na quinta-feira, 4, às 17h, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Caso sejam necessários, os jogos 4 e 5 serão disputados novamente em Franca.

O início da partida foi favorável ao Pinheiros. Sloan abriu o placar com uma cesta de três pontos, mas Laterza respondeu na mesma moeda para o Franca. Felício ampliou a pontuação em lances livres, porém a equipe visitante manteve bom aproveitamento nas bolas de perímetro e assumiu o controle do jogo, fechando o primeiro quarto em vantagem por 27 a 20.

Reação antes do intervalo