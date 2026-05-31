O Sesi Franca Basquete derrotou o Pinheiros por 82 a 73 na manhã deste domingo, 31, no ginásio “Pedrocão”, em Franca, e saiu na frente na decisão do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. Com a vitória no primeiro confronto da série melhor de cinco, o time comandado por Helinho Garcia abre 1 a 0 na final e fica mais próximo do título.
As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, 2, às 20h, e na quinta-feira, 4, às 17h, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Caso sejam necessários, os jogos 4 e 5 serão disputados novamente em Franca.
O início da partida foi favorável ao Pinheiros. Sloan abriu o placar com uma cesta de três pontos, mas Laterza respondeu na mesma moeda para o Franca. Felício ampliou a pontuação em lances livres, porém a equipe visitante manteve bom aproveitamento nas bolas de perímetro e assumiu o controle do jogo, fechando o primeiro quarto em vantagem por 27 a 20.
Reação antes do intervalo
No segundo período, o Franca reagiu, reduziu a diferença e chegou à virada, obrigando o técnico Gustavo De Conti a pedir tempo. A equipe francana venceu o quarto por 23 a 18, mas foi para o intervalo atrás no placar geral: 45 a 43 para o Pinheiros.
Na volta dos vestiários, o cenário mudou completamente. Embalado pelas atuações de Mineiro, Laterza e Rodriguez, o Franca dominou as ações, venceu o terceiro período por 26 a 11 e abriu 13 pontos de vantagem sobre os visitantes.
Experiência garante a vitória
Com a liderança construída no terceiro quarto, o time de Helinho Garcia administrou a vantagem nos minutos finais e confirmou a vitória diante da torcida no Pedrocão.
Entre os destaques do Franca estiveram Mineiro, com 16 pontos, Georginho, com 12, Laterza, com 11, e Rodriguez, com 10. Pelo Pinheiros, Sloan foi o cestinha da partida com 23 pontos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.