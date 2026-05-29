Um dos ginásios mais tradicionais do Brasil e considerado a “meca do basquete” brasileiro, o “Pedro Murilla Fuentes”, mais conhecido como “Pedrocão”, ganhará uma remodelação com direito a um novo placar eletrônico. O anúncio foi feito no fim da tarde desta sexta-feira, 29, pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), junto com a diretoria do Sesi Franca Basquete.
Segundo o prefeito, as melhorias serão realizadas por meio de uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Franca. Os recursos estaduais virão de uma emenda destinada pela deputada estadual Graciela (PL), enquanto o município complementará o investimento.
“Vamos dar sequência aos procedimentos legais e abrir a licitação para as melhorias. Inclusive, respeitando os prazos da legislação eleitoral. Agradeço ao governador Tarcísio (Republicanos), à deputada Graciela, por mais esta parceria”, afirmou Ferreira.
Sonho antigo da torcida
Durante o anúncio, o prefeito também confirmou a instalação de um novo placar eletrônico, uma reivindicação antiga da diretoria do Franca Basquete e dos torcedores.
De acordo com Alexandre, o valor da emenda estadual não seria suficiente para custear o equipamento, o que exigiu a participação financeira da Prefeitura.
“Quero tranquilizar o Franca Basquete que haverá sim um novo placar eletrônico. A deputada arrumou a emenda, essa emenda não poderia contemplar o placar e a Prefeitura vai pagar com a contribuição também de todos.”
Atualmente, o Pedrocão conta com dois placares instalados nas paredes do ginásio. No entanto, o tradicional placar central, considerado um dos símbolos da arena, foi removido em 2019 durante uma reforma.
Equipamento foi retirado em 2019
Instalado em uma das ampliações realizadas no ginásio em 1996, o placar central permitia a visualização das informações de todos os pontos da quadra. Com o passar dos anos, porém, o equipamento passou a apresentar problemas estruturais e de manutenção.
Na época, a diretoria optou pela retirada do placar devido ao risco de queda e às dificuldades de conservação. Luzes estavam queimadas, comprometendo a visibilidade durante as partidas.
A Prefeitura ainda não informou se o novo equipamento será instalado no centro da quadra, como ocorria anteriormente, além da previsão para a abertura da licitação que dará início às obras.
Segundo informações divulgadas pela diretoria do Franca Basquete em 2019, um placar semelhante ao antigo poderia custar até R$ 700 mil. Atualmente, no NBB, apenas o ginásio "Nilson Nelson", em Brasília (DF), possui um equipamento de dimensões comparáveis.
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