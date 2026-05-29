Um dos ginásios mais tradicionais do Brasil e considerado a “meca do basquete” brasileiro, o “Pedro Murilla Fuentes”, mais conhecido como “Pedrocão”, ganhará uma remodelação com direito a um novo placar eletrônico. O anúncio foi feito no fim da tarde desta sexta-feira, 29, pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), junto com a diretoria do Sesi Franca Basquete.

Segundo o prefeito, as melhorias serão realizadas por meio de uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Franca. Os recursos estaduais virão de uma emenda destinada pela deputada estadual Graciela (PL), enquanto o município complementará o investimento.

“Vamos dar sequência aos procedimentos legais e abrir a licitação para as melhorias. Inclusive, respeitando os prazos da legislação eleitoral. Agradeço ao governador Tarcísio (Republicanos), à deputada Graciela, por mais esta parceria”, afirmou Ferreira.

Sonho antigo da torcida