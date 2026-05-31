O pequeno Lucas Raziel Mendoza Abrigo, de 9 anos, realizou o sonho de conhecer o jogador Estêvão durante a inauguração da Casa de Apoio “Dona Gonçala”, em Barretos, na última terça-feira, 26. O encontro emocionou pacientes, familiares e profissionais que acompanhavam a cerimônia.

Natural da Bolívia, Lucas está em tratamento contra um osteossarcoma no Hospital do Amor, referência no atendimento oncológico. Em decorrência da doença, ele teve uma das pernas amputadas e precisou ser carregado nos braços por um tio para participar do momento ao lado do atleta.

Fã de futebol, o menino preparou uma pequena camisa de papel do Chelsea para presentear Estêvão. Ao encontrá-lo, recebeu atenção do jogador e, ao final do encontro, ganhou uma camisa de presente.

Incentivo em meio ao tratamento