O pequeno Lucas Raziel Mendoza Abrigo, de 9 anos, realizou o sonho de conhecer o jogador Estêvão durante a inauguração da Casa de Apoio “Dona Gonçala”, em Barretos, na última terça-feira, 26. O encontro emocionou pacientes, familiares e profissionais que acompanhavam a cerimônia.
Natural da Bolívia, Lucas está em tratamento contra um osteossarcoma no Hospital do Amor, referência no atendimento oncológico. Em decorrência da doença, ele teve uma das pernas amputadas e precisou ser carregado nos braços por um tio para participar do momento ao lado do atleta.
Fã de futebol, o menino preparou uma pequena camisa de papel do Chelsea para presentear Estêvão. Ao encontrá-lo, recebeu atenção do jogador e, ao final do encontro, ganhou uma camisa de presente.
Incentivo em meio ao tratamento
A mãe de Lucas, Sol Mayra Abrigo, afirmou que o encontro representou um momento especial para o filho em meio à rotina de tratamento. “Ele ficou muito animado e emocionado ao ver o Estêvão.”
Segundo ela, o carinho demonstrado pelo atleta serviu de incentivo para que o menino continue enfrentando a doença.
“Fiquei muito feliz por ele devido ao carinho demonstrado naquele dia. Ele é fã do time dele, e isso o encoraja a continuar o tratamento e a lutar”, disse.
A família está hospedada em um lar de acolhimento em Barretos, ao lado de outros pais e crianças que realizam tratamento na cidade. De acordo com Sol, a visita levou esperança e alegria para diversos pacientes.
“Aquele gesto trouxe um sorriso para crianças que estão passando por momentos muito difíceis, lutando por suas vidas. Naquele dia, ele levou alegria aos corações delas. São grandes guerreiros”, afirmou.
Gratidão e acolhimento
A mãe também destacou a gratidão da família pelo acolhimento recebido desde a chegada ao Brasil para o tratamento do filho.
“Viemos de longe, mas jamais imaginamos encontrar pessoas tão boas no Brasil. Somos muito gratos por tudo o que o Hospital do Amor nos proporciona.”
Estêvão esteve em Barretos para inaugurar a Casa de Apoio Dona Gonçala, criada em parceria com o Instituto Estêvão. A entidade foi idealizada para acolher familiares de pacientes de Franca que precisam permanecer na cidade durante o tratamento contra o câncer.
O espaço presta homenagem à avó paterna do jogador, Gonçala Cardoso Gonçalves, que enfrentou um câncer e realizou tratamento em Barretos. Ela morreu em fevereiro deste ano, aos 87 anos.
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