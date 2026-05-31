A Barbecue 2026 reuniu milhares de pessoas neste sábado, 30, em Franca, em mais uma edição marcada por grandes shows, ampla estrutura gastronômica e experiências para o público. Com mais de 100 estações de alimentação, open bar e atrações de destaque da música sertaneja, o evento confirmou sua força no calendário regional.

A programação musical começou com o show de Zezé Di Camargo & Luciano. Recebida com entusiasmo pelo público, a dupla apresentou sucessos que marcaram gerações e manteve forte interação com os fãs durante toda a apresentação. Os artistas também distribuíram autógrafos e agradeceram o carinho dos francanos.

Na sequência, Chitãozinho & Xororó subiram ao palco e abriram o show com “Sinônimos”. O repertório seguiu com canções conhecidas do público, como “Nascemos Pra Cantar”, “Brincar de Ser Feliz” e “Página de Amigos”, transformando a arena em um grande coro sertanejo.

Momento especial no palco