A Barbecue 2026 reuniu milhares de pessoas neste sábado, 30, em Franca, em mais uma edição marcada por grandes shows, ampla estrutura gastronômica e experiências para o público. Com mais de 100 estações de alimentação, open bar e atrações de destaque da música sertaneja, o evento confirmou sua força no calendário regional.
A programação musical começou com o show de Zezé Di Camargo & Luciano. Recebida com entusiasmo pelo público, a dupla apresentou sucessos que marcaram gerações e manteve forte interação com os fãs durante toda a apresentação. Os artistas também distribuíram autógrafos e agradeceram o carinho dos francanos.
Na sequência, Chitãozinho & Xororó subiram ao palco e abriram o show com “Sinônimos”. O repertório seguiu com canções conhecidas do público, como “Nascemos Pra Cantar”, “Brincar de Ser Feliz” e “Página de Amigos”, transformando a arena em um grande coro sertanejo.
Momento especial no palco
Um dos momentos mais marcantes da noite aconteceu quando Chitãozinho & Xororó convidaram dois fãs que acompanhavam o show na grade para subir ao palco. A escolha foi feita após a equipe da dupla perceber a animação dos admiradores, que cantavam todas as músicas. O gesto foi recebido com aplausos e emoção pelo público presente.
Encerrando a programação, Rionegro & Solimões fizeram sua estreia na Barbecue Franca. Recebidos com carinho pelos fãs, os artistas apresentaram seus principais sucessos e mantiveram o clima de celebração até o fim da festa.
Para Rionegro, a apresentação teve um significado especial. “Estou em casa. Feliz demais de tocar nessa festa”, afirmou o cantor.
Gastronomia foi destaque
Além dos shows, a gastronomia foi um dos principais atrativos do evento. O público percorreu dezenas de espaços temáticos com cortes especiais de carnes, acompanhamentos e diversas opções gastronômicas, uma das características que consolidaram a identidade da Barbecue ao longo dos anos.
A experiência agradou aos participantes. Muitos já deixaram o evento falando sobre a próxima edição.
“Foi bom demais, aproveitamos muito. Festa muito top, vem crescendo cada vez mais. Só atração top. Muita coisa gostosa e é a segunda vez que a gente vem”, contou o casal Guilherme Gabriel e Ana Lívia.
Ao final da noite, a Barbecue 2026 encerrou sua programação reforçando o crescimento do evento e sua posição entre os mais aguardados da região, reunindo música, gastronomia e momentos que marcaram o público presente.
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