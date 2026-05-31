Quatro pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois carros na manhã deste domingo, 31, no trevo do Paiolzinho, na rodovia Tancredo Neves, em Franca. Entre as vítimas está um idoso. Todas foram socorridas e levadas para hospitais da cidade.

De acordo com as primeiras informações, uma Fiat Strada seguia no sentido Franca–Claraval (MG) quando foi atingida por um Ford Fiesta que teria avançado o cruzamento no trevo.

O motorista da Strada não conseguiu evitar a colisão. Com a força do impacto, duas mulheres que ocupavam o Fiesta e um idoso que estava na Strada sofreram ferimentos, além do motorista.

Atendimento às vítimas