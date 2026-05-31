Quatro pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois carros na manhã deste domingo, 31, no trevo do Paiolzinho, na rodovia Tancredo Neves, em Franca. Entre as vítimas está um idoso. Todas foram socorridas e levadas para hospitais da cidade.
De acordo com as primeiras informações, uma Fiat Strada seguia no sentido Franca–Claraval (MG) quando foi atingida por um Ford Fiesta que teria avançado o cruzamento no trevo.
O motorista da Strada não conseguiu evitar a colisão. Com a força do impacto, duas mulheres que ocupavam o Fiesta e um idoso que estava na Strada sofreram ferimentos, além do motorista.
Atendimento às vítimas
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local.
As vítimas foram encaminhadas para hospitais de Franca. O estado de saúde delas não foi divulgado até o momento.
Histórico de acidentes
A Polícia Militar também esteve no local para controlar o trânsito, sinalizar a via e registrar a ocorrência.
O trevo do Paiolzinho é conhecido pelo histórico de acidentes e frequentemente volta a ser alvo de reclamações de motoristas que utilizam o trecho diariamente.
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