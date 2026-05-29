Câmeras de monitoramento da Prefeitura registraram uma violenta briga entre dois homens em situação de rua na noite desta quinta-feira, 28, na região da Estação, em Franca. Um deles, de 56 anos, foi esfaqueado durante a confusão. O suspeito, conhecido como “Indião”, segue sendo procurado pela polícia.
As imagens, obtidas pelo Portal GCN/Sampi nesta sexta-feira, 29, mostram toda a sequência da ocorrência. Os dois homens aparecem conversando em uma praça quando iniciam uma discussão.
Em determinado momento, o homem que vestia camiseta azul se afasta, retorna com um pedaço de madeira e parte para cima do suspeito. Durante a briga, “Indião” saca uma faca e desfere diversos golpes contra a vítima. Pessoas que estavam próximas tentaram intervir para separar os envolvidos.
Mesmo ferido, o homem conseguiu deixar o local caminhando e procurou ajuda em uma garagem de veículos nas proximidades.
À equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, a vítima relatou que teria sido atacada após se recusar a emprestar R$ 7 ao agressor para a compra de bebida alcoólica.
O homem foi socorrido e encaminhado à Santa Casa com ferimentos no tórax, abdômen, braço, mão e perna. Apesar da gravidade das lesões, ele não corre risco de vida.
Versões diferentes
A Polícia Militar localizou o outro envolvido na confusão, que apresentou uma versão diferente para o início da briga.
Segundo ele, a discussão começou após a vítima “xavecar” uma mulher que passava pelo local. Ainda conforme o relato, ele apenas teria repreendido o homem antes do confronto.
O agressor também precisou de atendimento médico devido às pauladas recebidas durante a confusão.
Após receber atendimento, ele foi levado à delegacia, prestou esclarecimentos, teve um boletim de ocorrência registrado por lesão corporal e acabou liberado.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito possui antecedentes criminais, incluindo passagem por homicídio.
Até o fechamento desta reportagem, “Indião” ainda não havia sido localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.