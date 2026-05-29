29 de maio de 2026
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Vídeo mostra ataque com facadas em praça da Estação, em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Câmeras de Segurança
Briga entre dois homens foi registrada por câmeras de segurança
Briga entre dois homens foi registrada por câmeras de segurança

Câmeras de monitoramento da Prefeitura registraram uma violenta briga entre dois homens em situação de rua na noite desta quinta-feira, 28, na região da Estação, em Franca. Um deles, de 56 anos, foi esfaqueado durante a confusão. O suspeito, conhecido como “Indião”, segue sendo procurado pela polícia.

As imagens, obtidas pelo Portal GCN/Sampi nesta sexta-feira, 29, mostram toda a sequência da ocorrência. Os dois homens aparecem conversando em uma praça quando iniciam uma discussão.

Em determinado momento, o homem que vestia camiseta azul se afasta, retorna com um pedaço de madeira e parte para cima do suspeito. Durante a briga, “Indião” saca uma faca e desfere diversos golpes contra a vítima. Pessoas que estavam próximas tentaram intervir para separar os envolvidos.

Mesmo ferido, o homem conseguiu deixar o local caminhando e procurou ajuda em uma garagem de veículos nas proximidades.

À equipe da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, a vítima relatou que teria sido atacada após se recusar a emprestar R$ 7 ao agressor para a compra de bebida alcoólica.

O homem foi socorrido e encaminhado à Santa Casa com ferimentos no tórax, abdômen, braço, mão e perna. Apesar da gravidade das lesões, ele não corre risco de vida.

Versões diferentes

A Polícia Militar localizou o outro envolvido na confusão, que apresentou uma versão diferente para o início da briga.

Segundo ele, a discussão começou após a vítima “xavecar” uma mulher que passava pelo local. Ainda conforme o relato, ele apenas teria repreendido o homem antes do confronto.

O agressor também precisou de atendimento médico devido às pauladas recebidas durante a confusão.

Após receber atendimento, ele foi levado à delegacia, prestou esclarecimentos, teve um boletim de ocorrência registrado por lesão corporal e acabou liberado.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito possui antecedentes criminais, incluindo passagem por homicídio.

Até o fechamento desta reportagem, “Indião” ainda não havia sido localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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