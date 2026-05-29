Câmeras de monitoramento da Prefeitura registraram uma violenta briga entre dois homens em situação de rua na noite desta quinta-feira, 28, na região da Estação, em Franca. Um deles, de 56 anos, foi esfaqueado durante a confusão. O suspeito, conhecido como “Indião”, segue sendo procurado pela polícia.

As imagens, obtidas pelo Portal GCN/Sampi nesta sexta-feira, 29, mostram toda a sequência da ocorrência. Os dois homens aparecem conversando em uma praça quando iniciam uma discussão.

Em determinado momento, o homem que vestia camiseta azul se afasta, retorna com um pedaço de madeira e parte para cima do suspeito. Durante a briga, “Indião” saca uma faca e desfere diversos golpes contra a vítima. Pessoas que estavam próximas tentaram intervir para separar os envolvidos.