31 de maio de 2026
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Sucuri aparece em rua de Miguelópolis e mobiliza bombeiros

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Bombeiros realizando trabalho para retirar o animal da rua e devolvê-lo ao seu habitat
Bombeiros realizando trabalho para retirar o animal da rua e devolvê-lo ao seu habitat

Uma cobra sucuri mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite deste sábado, 30, após ser encontrada em uma rua residencial do bairro Sumaré, em Miguelópolis. O animal apareceu na rua Genário Vitório da Silva e foi capturado com segurança pela equipe de resgate. Ninguém ficou ferido.

A presença da cobra chamou a atenção dos moradores devido ao seu porte. Em pouco tempo, pessoas se reuniram no local e registraram em vídeo a atuação dos bombeiros durante a ocorrência.

O Corpo de Bombeiros de Ituverava foi acionado para realizar a captura do animal. Segundo as informações, a equipe chegou ao endereço e efetuou o resgate sem causar ferimentos à sucuri ou risco aos moradores.

Resgate seguro

Após a captura, a cobra foi retirada da área urbana e transportada para uma região de mata, onde foi devolvida ao seu habitat natural.

A ocorrência gerou curiosidade e preocupação entre os moradores. Vídeos gravados durante o resgate circularam nas redes sociais e mostraram a movimentação da equipe no local.

Orientação dos bombeiros

O Corpo de Bombeiros orienta que, ao encontrar animais silvestres em áreas urbanas, a população não tente capturá-los por conta própria.

A recomendação é manter distância e acionar equipes especializadas para que o resgate seja realizado de forma segura, tanto para as pessoas quanto para os animais.

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