Uma cobra sucuri mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite deste sábado, 30, após ser encontrada em uma rua residencial do bairro Sumaré, em Miguelópolis. O animal apareceu na rua Genário Vitório da Silva e foi capturado com segurança pela equipe de resgate. Ninguém ficou ferido.

A presença da cobra chamou a atenção dos moradores devido ao seu porte. Em pouco tempo, pessoas se reuniram no local e registraram em vídeo a atuação dos bombeiros durante a ocorrência.

O Corpo de Bombeiros de Ituverava foi acionado para realizar a captura do animal. Segundo as informações, a equipe chegou ao endereço e efetuou o resgate sem causar ferimentos à sucuri ou risco aos moradores.

Resgate seguro