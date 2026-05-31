31 de maio de 2026
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NA REGIÃO

Adolescentes são detidos após tirarem ‘racha’ em rodovia

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação
Moto usada por adolescentes durante racha na rodovia Doutor William Amin, em Ituverava
Moto usada por adolescentes durante racha na rodovia Doutor William Amin, em Ituverava

Dois adolescentes foram detidos após serem flagrados participando de um racha na rodovia Doutor William Amin, em Ituverava, na noite deste sábado, 30. Segundo a Polícia Militar, os jovens disputavam uma corrida em alta velocidade pela via, colocando em risco a segurança de outros motoristas.

De acordo com a corporação, equipes realizavam patrulhamento quando avistaram duas motocicletas trafegando em velocidade elevada pela rodovia. Os policiais constataram que os condutores participavam de uma disputa ilegal em via pública.

Durante a ação, uma das motocicletas chegou a trafegar pela contramão e seguiu em direção à viatura policial. Para evitar uma colisão frontal, os militares precisaram realizar uma frenagem brusca.

Fuga e apreensão

Após acompanhamento, os policiais conseguiram abordar uma das motocicletas envolvidas. O outro veículo, que participava do racha, fugiu do local e não foi localizado.

A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava. Os dois adolescentes foram autuados por ato infracional equivalente ao crime de direção perigosa.

Liberados aos responsáveis

Após o registro da ocorrência, os menores foram liberados aos responsáveis mediante assinatura de termo de compromisso para comparecimento à Justiça quando convocados.

A Polícia Militar reforçou que a prática de rachas em vias públicas é considerada uma infração gravíssima e representa risco tanto para os participantes quanto para os demais usuários das rodovias.

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