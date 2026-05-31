Dois adolescentes foram detidos após serem flagrados participando de um racha na rodovia Doutor William Amin, em Ituverava, na noite deste sábado, 30. Segundo a Polícia Militar, os jovens disputavam uma corrida em alta velocidade pela via, colocando em risco a segurança de outros motoristas.

De acordo com a corporação, equipes realizavam patrulhamento quando avistaram duas motocicletas trafegando em velocidade elevada pela rodovia. Os policiais constataram que os condutores participavam de uma disputa ilegal em via pública.

Durante a ação, uma das motocicletas chegou a trafegar pela contramão e seguiu em direção à viatura policial. Para evitar uma colisão frontal, os militares precisaram realizar uma frenagem brusca.

Fuga e apreensão