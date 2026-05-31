Dois adolescentes foram detidos após serem flagrados participando de um racha na rodovia Doutor William Amin, em Ituverava, na noite deste sábado, 30. Segundo a Polícia Militar, os jovens disputavam uma corrida em alta velocidade pela via, colocando em risco a segurança de outros motoristas.
De acordo com a corporação, equipes realizavam patrulhamento quando avistaram duas motocicletas trafegando em velocidade elevada pela rodovia. Os policiais constataram que os condutores participavam de uma disputa ilegal em via pública.
Durante a ação, uma das motocicletas chegou a trafegar pela contramão e seguiu em direção à viatura policial. Para evitar uma colisão frontal, os militares precisaram realizar uma frenagem brusca.
Fuga e apreensão
Após acompanhamento, os policiais conseguiram abordar uma das motocicletas envolvidas. O outro veículo, que participava do racha, fugiu do local e não foi localizado.
A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava. Os dois adolescentes foram autuados por ato infracional equivalente ao crime de direção perigosa.
Liberados aos responsáveis
Após o registro da ocorrência, os menores foram liberados aos responsáveis mediante assinatura de termo de compromisso para comparecimento à Justiça quando convocados.
A Polícia Militar reforçou que a prática de rachas em vias públicas é considerada uma infração gravíssima e representa risco tanto para os participantes quanto para os demais usuários das rodovias.
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