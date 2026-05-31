Um homem de 48 anos morreu na madrugada deste domingo, 31, na Santa Casa de Franca, após permanecer internado por 38 dias. Valdeí Gervásio da Silva havia sido socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em via pública no dia 23 de abril e deu entrada no hospital com sinais de espancamento e um grave trauma na cabeça.

Após a confirmação da morte, a unidade hospitalar acionou a Polícia Civil. A ocorrência foi registrada como morte suspeita e morte acidental.

Segundo o boletim de ocorrência, os ferimentos apresentados pela vítima eram compatíveis com agressão física. Uma sobrinha de Valdeí informou à polícia que ele vivia em situação de rua.

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