Mas e quando, no meio daquele lance inocente, vem o estalo? O joelho trava, o tornozelo incha, a dor é aguda. Você cai, e o chão parece mais duro que o normal. Ou quando o colega dá uma entrada mais dura e causa um “estrago”.

Estamos na Copa do Mundo de 2026. O Brasil inteiro respira futebol. As ruas se enchem de camisas da seleção, álbuns e coleções de figurinhas de jogadores, os bares lotam, e as famosas “peladas” de fim de semana voltam com força total. Não importa se você é craque ou apenas um “perna de pau”: a bola rola solta.

Muita gente acha que o INSS é só para quem quebra a perna na fábrica ou no escritório. É o que o senso comum repete: “acidente de trabalho dá direito, acidente de lazer não”. Isso é Fake News.

Isso é um mito perigoso que já fez milhares de brasileiros perderem benefícios que eram deles por direito. O INSS não pergunta onde você estava quando se machucou. Ele pergunta: você tinha qualidade de segurado? E, mais importante: a lesão te incapacitou para o trabalho? Se a resposta for sim, o jogo muda... E você pode ter direito a muito mais do que imagina.

Você sabia que o auxílio-acidente, um benefício que paga uma verdadeira indenização mensal, pode ser seu mesmo depois que você voltar a trabalhar? E que uma sequela grave no joelho ou no tornozelo pode ser enquadrada como deficiência, permitindo uma aposentadoria mais cedo e mais vantajosa? Pois é. A desinformação é o cartão vermelho de direitos previdenciários.

2. Qualidade de Segurado: o pênalti das oportunidades.