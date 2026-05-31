Legado
A empreendedora Madalena Panice marca um novo momento em sua carreira. Seguindo o legado de sua mãe, a querida e saudosa Lourdes Panice, e de sua irmã, também saudosa, que marcou gerações de noivas em Franca e região, Madalena volta com sua nova marca e com a experiência de mais de 30 anos vestindo homens de bom gosto nos momentos mais importantes de suas vidas. Agora, com a nova marca Madalena Panice Alfaiataria, ela traz alta alfaiataria para sua exigente clientela. A loja continua na Av. Elisa Verzola Gosuen, 2970. Madalena recebeu convidados especiais ao lado do filho Luan Panice e da nora Márcia Diniz para uma celebração cheia de emoção.
Tendências
Madalena se reinventa e traz opções para homens de bom gosto: noivos, pais, padrinhos e para toda ocasião que pede homens bem vestidos. Inclusive, ela é uma grande parceira da Noite EP e promete surpresas para este ano. Ligada às tendências mundiais de moda, lançou opções para mulheres inspiradas no filme “O Diabo Veste Prada 2” e nas celebridades que estão aderindo à alfaiataria. Nos “red carpets”, muitas estão optando por ternos de corte impecável para as mais diferentes ocasiões. Na foto, a própria que vos escreve, vestindo um terno da Madalena Panice Alfaiataria, junto com parte da equipe que arrasa no atendimento da alfaiataria. Desejo ainda mais sucesso neste novo ciclo; você é uma vencedora, Madalena. Parabéns!
Ana Luiza
Abraços carinhosos vão para a pesquisadora da coxinha brasileira, fundadora do Instituto Brasil a Gosto, que atualmente mora na França junto aos filhos. Falo de Ana Luiza Trajano, que comemorou seu aniversário no dia 30 de maio, com uma celebração em família e amigos próximos na região do Piemonte, na Itália, inclusive a região onde estudou gastronomia. Foram dias de muita alegria, boas risadas e gastronomia impecável, do jeitinho que a aniversariante gosta e merece. Parabéns, Ana Luiza! Que seu novo ciclo seja incrível.
Arraiá
Franca e redondezas, já podem se preparar! No dia 20 de junho, acontece o Arraiá Caminhar. Uma das fundadoras da Caminhar, Bete Salloum, já me contou que os comes, bebes e as brincadeiras estão sendo organizados. Só falta você arrumar o seu traje e adquirir o seu convite ou a mesa para a família inteira. A festança ocorrerá na Rua Ana Claudia Lopes Diniz Coelho, 4161 - Jardim Piratininga, a partir das 17h. Para adquirir seu convite ou obter mais informações, é só entrar em contato pelo WhatsApp da entidade: (16) 99402-9118. Lembrando que toda a renda será destinada à Caminhar. Imperdível! Nos vemos lá.
Bom demais
A turma animada e comprometida com a ajuda ao próximo do Rotary Club de Franca Imperador, liderada pelo presidente Leandro Carrijo, realizou no sábado, dia 30, sua tradicional feijoada. Litros e mais litros foram preparados com o maior carinho pelos colegas deste Rotary. Momentos de alegria, descontração e muito amor marcaram a entrega das deliciosas feijoadas para aqueles que adquiriram. Toda a renda será destinada às ações sociais que eles realizam em nossa cidade. Eles também já estão nos preparativos para a realização do 19º Fest Bar, que acontece de 6 a 9 de agosto e retorna de 13 a 16 de agosto, no espaço anexo ao Franca Shopping. Muita coisa boa vem por aí, e eu conto em breve!
Batuque de Mesa
Músicos da melhor qualidade levam o melhor do samba para seu público fiel. O grupo francano Batuque de Mesa é formado pelos profissionais Vinícius Maniza (violão de 7 cordas e voz), Guilherme Garcia (cavaco), José Duarte (surdo e percussão geral), Marquinho Borel (tantã) e Paraíba (pandeiro). Eles se preparam para a Copa do Mundo com uma super novidade: vão lançar um “single” que será a música tema do grupo para o maior evento futebolístico do mundo. O lançamento será no dia 5 de junho em todas as plataformas de música. É só entrar no link disponível no perfil do Batuque de Mesa no Instagram, @batuque_de_mesa.
União de Forças
O tradicional leilão da APAE Franca, que aconteceu no dia 23 de maio no Espaço Cedro, foi um sucesso e arrecadou R$ 1,2 milhão. Após descontar os custos do evento, o montante final será utilizado para melhorias e despesas da entidade. A abertura do evento contou com a apresentação musical do Projeto Portal, formado por atendidos da instituição, emocionando o público presente.
Generosidade
Um dos momentos mais marcantes da edição foi o leilão do décimo Fusca da história do evento. O modelo 1967, com placa preta de colecionador e selo de originalidade com pontuação 97, foi arrematado por R$ 110 mil pelo professor Cláudio Romualdo, que anunciou a doação do veículo para que ele volte a ser leiloado pela APAE em 2027. Na foto, o professor Cláudio, fundador da FAMEF e do Colégio Copérnico em Franca, com a diretora e a coordenadora do colégio, Carla Carvalho e Bruna Pizzo.
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