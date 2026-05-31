Abraços carinhosos vão para a pesquisadora da coxinha brasileira, fundadora do Instituto Brasil a Gosto, que atualmente mora na França junto aos filhos. Falo de Ana Luiza Trajano, que comemorou seu aniversário no dia 30 de maio, com uma celebração em família e amigos próximos na região do Piemonte, na Itália, inclusive a região onde estudou gastronomia. Foram dias de muita alegria, boas risadas e gastronomia impecável, do jeitinho que a aniversariante gosta e merece. Parabéns, Ana Luiza! Que seu novo ciclo seja incrível.

Arraiá

Franca e redondezas, já podem se preparar! No dia 20 de junho, acontece o Arraiá Caminhar. Uma das fundadoras da Caminhar, Bete Salloum, já me contou que os comes, bebes e as brincadeiras estão sendo organizados. Só falta você arrumar o seu traje e adquirir o seu convite ou a mesa para a família inteira. A festança ocorrerá na Rua Ana Claudia Lopes Diniz Coelho, 4161 - Jardim Piratininga, a partir das 17h. Para adquirir seu convite ou obter mais informações, é só entrar em contato pelo WhatsApp da entidade: (16) 99402-9118. Lembrando que toda a renda será destinada à Caminhar. Imperdível! Nos vemos lá.

Bom demais