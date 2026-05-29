Uma confusão envolvendo dois alunos do 9º ano da Escola Estadual “Sérgio Leça”, no Jardim Aeroporto III, em Franca, mobilizou a direção da unidade e a Polícia Militar nesta quinta-feira, 28.

Segundo testemunhas, os estudantes se desentenderam durante o intervalo e trocaram agressões físicas dentro da escola.

De acordo com relatos e com o boletim de ocorrência, a briga começou durante o recreio. Durante a confusão, um dos adolescentes teria utilizado uma caneta para se defender e acabou ferindo o outro estudante.