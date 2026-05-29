Uma confusão envolvendo dois alunos do 9º ano da Escola Estadual “Sérgio Leça”, no Jardim Aeroporto III, em Franca, mobilizou a direção da unidade e a Polícia Militar nesta quinta-feira, 28.
Segundo testemunhas, os estudantes se desentenderam durante o intervalo e trocaram agressões físicas dentro da escola.
De acordo com relatos e com o boletim de ocorrência, a briga começou durante o recreio. Durante a confusão, um dos adolescentes teria utilizado uma caneta para se defender e acabou ferindo o outro estudante.
Ainda conforme testemunhas, o jovem sofreu diversos cortes pelo corpo.
O boletim de ocorrência informa que o adolescente ferido foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, onde recebeu atendimento médico e passou por curativos.
Familiares também se envolveram em confusão
Após o episódio, a direção da escola acionou os responsáveis pelos alunos para comparecerem à unidade.
Segundo testemunhas, o clima de tensão continuou mesmo após a chegada das famílias.
Os responsáveis pelos estudantes também teriam se envolvido em uma discussão intensa dentro da escola, chegando às vias de fato.
A Polícia Militar foi acionada para controlar a situação e registrar a ocorrência.
URE Franca se manifesta
Em nota, a URE (Unidade Regional de Ensino) de Franca informou que repudia qualquer ato de violência dentro ou fora do ambiente escolar.
Segundo o órgão, assim que a gestão tomou conhecimento da ocorrência, os estudantes foram separados e encaminhados à direção da escola.
A URE afirmou ainda que os familiares receberam orientações e que as medidas previstas pelo Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar foram adotadas, incluindo o registro do caso na plataforma oficial do programa.
O Samu também esteve na unidade para prestar atendimento aos envolvidos.
A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e adotou as providências necessárias.
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